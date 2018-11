Powstała konkurencja dla mentoringu

Akceleratory, inkubatory, fundusze Venture Capital, aniołowie biznesu czy mentoring – startupowcy korzystają z wielu form wsparcia, żeby zdobyć kapitał i fachową wiedzę.I w jednym i drugim pomocy młodym przedsiębiorcom może udzielić interim manager, czyli zewnętrzny ekspert na wynajem.

Interima „zatrudnia się” do realizacji ściśle określonego celu i osiągnięcia konkretnego efektu. Po wykonaniu zadania interim opuszcza organizację, a jego wynagrodzenie to w dużej części tzw. success fee. Taka forma rozliczania jest szczególnie korzystna dla startupów, których z jednej strony nie stać na etatowych pracowników, a które z drugiej, jak same silnie deklarują, potrzebują wykwalifikowanych kadr.

Interim manager jako mentor, współpracownik i doradca

Interim manager w startupie może łączyć trzy funkcje, będące jednocześnie odpowiedzią na główne potrzeby młodej firmy. Po pierwsze – mentora, który uzupełni tzw. lukę kompetencyjną w zespole i podzieli się z nim specjalistyczną wiedzą. Po drugie – współpracownika dedykowanego do realizacji określonego zadania i aktywnie uczestniczącego w innych pracach zespołu. Aż wreszcie doradcy, który wesprze organizację w rozwoju biznesu, np. poprzez pozyskanie nowych źródeł finansowania.

Wiedzę i doświadczenie zewnętrznego eksperta startupowcy mogą wykorzystać na każdym etapie rozwoju biznesu. Do jego zadań może należeć m.in. przygotowanie pitch decku, pozyskanie inwestora lub partnera strategicznego, opracowanie strategii wejścia na rynek, wynegocjowanie kolejnych rund finansowania czy też zbudowanie zespołu sprzedażowego. Warto podkreślić, że interim managerowie to zwykle wieloletni menedżerowie wyższego szczebla, byli dyrektorzy i prezesi firm – a więc osoby o dużej wiedzy i świadomości biznesowej z rozbudowaną siecią kontaktów, co poza ich ekspertyzą z konkretnego obszaru, stanowi kolejną wartość dodaną dla startupu.

Nie ma uniwersalnego przepisu na sukces młodej firmy. Nawet jeśli pomysł na biznes wydaje się trafiony, jego autorzy często nie wiedzą, jak go wcielić w życie. Dlatego na każdym etapie cyklu życia startupu warto skorzystać z pomocy doświadczonych menedżerów. Pominięcie lub niewłaściwe zrealizowanie choćby jednego z kluczowych działań, np. brak odpowiedniej analizy konkurencji, nietrafna diagnoza potrzeb rynku docelowego czy niewłaściwa strategia komercjalizacji, może spowodować istotne ograniczenia w rozwoju startupu lub nawet fiasko całego pomysłu.

Źródło: Mastery of Management