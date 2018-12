Powstała aplikacja taksówkarska dostosowana do potrzeb osób niewidomych

Wraz z początkiem grudnia do sklepów App Store trafiła nowa wersja aplikacji iTaxi dostosowana do potrzeb osób niewidomych (wkrótce ma się pojawić także na telefonach z systemem Android). Od tej pory osoby z zaburzeniami wzroku mogą korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji aplikacji. Wystarczy włączyć opcję Voice Over, by technologia asystująca przeprowadziła użytkownika poprzez wszystkie etapy korzystania z systemu – od pobrania aplikacji na urządzeniach z systemem iOS, po finalne zamówienie przejazdu, a nawet ocenę kursu.

Nowa wersja aplikacji, zanim finalnie została wprowadzona na rynek, przeszła szereg testów przeprowadzonych przez Piotra Witka, eksperta ds. dostępności informacji elektronicznej i technologii oraz osobę niewidomą. To właśnie on zasugerował wprowadzenie wielu niezbędnych zmian, które w praktyce miały przełożyć się na sprawne korzystanie z aplikacji oraz był odpowiedzialny za weryfikację poprawności systemu. Ekspert przekazuje, że aktualnie nie tylko proces zamawiania przejazdu, ale również pozostałe funkcje w rodzaju historii podróży, tworzenia profilu użytkownika, wprowadzania danych karty płatniczej, danych konta PayPal czy w końcu zapoznawania się z tabelą dodatkowych opłat, dostępne są dla osób o szczególnych potrzebach. Co więcej, twórcy aplikacji nie tylko zwracają uwagę na kwestie dostępności, ale wdrażają też uwagi z obszaru użyteczności.

Największym wyzwaniem, przed którym stanął zespół odpowiedzialny za stworzenie rozwiązania w pełni dostosowanego do potrzeb niewidomych było zrozumienie, w jaki sposób osoby te korzystają z aplikacji. Katarzyna Małecka, szefowa produktu w iTaxi twierdzi, że uwag na początku było dużo, a firma nie spodziewała się, że aż tak trudno jest używać aplikacji do zamówienia przejazdu przez osobę z zaburzeniem widzenia. Marcin Makowski, starszy programista z tej samej firmy zauważa, iż przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy twórcy rozwiązania mieli okazję przekonać się, jak osoba niewidoma faktycznie posługuje się aplikacją. Okazało się, że aby sprawnie poruszać się po aplikacji, nie jest potrzebne czytanie wszystkiego, co jest na ekranach. Potrzebne jest, by technologia asystująca znalazła wszystkie dostępne elementy, ale bez wymyślnych podpisów. Dlaczego? Bo osoba poruszająca się po aplikacji używa tej technologii bardzo szybko i za długie bądź źle skonstruowane podpisy po prostu nie są użyteczne.

W wyniku prac nad dostępnością aplikacji dla niewidomych, technologia asystująca czyta zakładki służące do zamówienia przejazdu w sposób zrozumiały i uporządkowany. Osoby niewidome mogą samodzielnie korzystać ze wszystkich funkcji systemu, czyli m.in. ustalania adresów, wyboru auta najbardziej dostosowanego do potrzeb użytkownika (stawka za kilometr, duży bagażnik, przewóz zwierząt, większa liczba pasażerów), wyboru aut popularnych czy luksusowych, śledzenia trasy w czasie przejazdu, jak i dokonywania płatności.

Źródło: iTaxi