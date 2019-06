Powstał raport o sytuacji w handlu. Oto kluczowe informacje w nim zawarte

Klienci chętnie korzystają z okazji do zakupów, zwłaszcza w święta, ale sprzedaż spada w lutym. Na całym świecie zakupy najchętniej robimy w listopadzie, a najmniej chętnie w lutym. Co ciekawe, najwyższy wzrost sprzedaży rok do roku poza okresem świątecznym odnotowaliśmy w styczniu.

Trwa bitwa o wierność klientów wobec marki. Zwycięzcy uzyskują lepsze statystyki ponownych zakupów. Ponad 62 miliony nabywców na całym świecie dokonało zakupów w tym samym sklepie Shopify dwa razy, przy czym każdy średnio kupował w tym samym sklepie 3,8 razy.

Amerykanie robią zakupy najczęściej, Niemcy najszybciej, a najwięcej wydają Japończycy. Konsumenci w USA kupują prawie dwa razy tyle (6 przedmiotów) niż przedstawiciele innych krajów (2-3 rzeczy); kupujący w Niemczech podejmują najszybsze decyzje podczas zakupów internetowych, finalizując transakcję w mniej niż 18 minut. Z kolei Japończycy wydają najwięcej ze wszystkich – średnio ok. 142 dolary na transakcję, podczas gdy w USA ta kwota wynosi 81 dolarów.

Telefon, tablet czy komputer? O ulubionym urządzeniu decyduje położenie geograficzne. Brazylijczycy wybierają telefony, a klienci z Danii, Irlandii, Malezji, Maroka, Holandii, Nowej Zelandii, Singapuru i Wietnamu wolą tablety. Z kolei konsumenci z USA, Australii, Kanady, Chin i Wielkiej Brytanii kupują tyle samo na tabletach, komputerach i telefonach.

Media społecznościowe ułatwiają odkrywanie produktów, ale nie stanowią istotnego kanału sprzedaży. Sklepy on-line odpowiadają za ponad 80% sprzedaży, za którymi plasują się stanowiska kasowe (POS).

Ze wszystkimi wnioskami z raportu State of Commerce można zapoznać się, pobierając tekst.

Źródło: Shopify