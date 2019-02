Powstał fundusz VC skierowany do spółek o globalnym potencjale

Zespół zarządzający nowego funduszu składa się z ekspertów z doświadczeniem inwestycyjnym - Tomasz Swieboda i Maciej Małysz, oraz operacyjnym - Michał Rokosz (wcześniej Foodpanda i Booksy). Dodatkowo, Inovo Venture Partners jest wspierane przez Damiana Zapłatę, który będzie pełnił rolę Venture Partnera. Jego doświadczenie zarządcze z firm technologicznych (Allegro, First Data, Payback) wesprze rozwój spółek.

Celem Inovo są inwestycje w firmy na etapie serii A (rundy ok. 4-20 mln zł). Fundusz szuka spółek z globalnym potencjałem i chce przeprowadzić 15 transakcji w ciągu najbliższych 5 lat. Choć na polskim rynku podejmuje się stosunkowo niewiele inwestycji VC w porównaniu do obecnego PKB - wynik ten jest 5-krotnie niższy niż w Europie, to na etapie seed firmy mają już większy wybór. Środki można pozyskać m.in z NCBR, PFR. Niestety, sam moment skalowania marki jest niezwykle krytyczny dlatego Inovo skupia się na tym etapie.

Nowy fundusz zrealizował już pierwszą inwestycję w startup Eyerim, który rozwija się w regionie Europy Środkowej. Całkowity nowy kapitał spółki wynosi 1,5 mln euro, gdzie Inovo zapewniło 0,8 mln euro, a 3TS - 0,7 mln euro.

Źródło: INOVO