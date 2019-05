Powstaje sieć 150 stacji ładowania aut elektrycznych

Michał Koszałka, prezes Magenta Grupa TAURON, zaznacza, że program OPERATOR II to kolejny krok Grupy ku budowie miast przyszłości. Rozwiązania z obszaru Smart City, których integralną część stanowi elektromobilność, mają być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców nowoczesnych aglomeracji.

Celem projektu, którego realizacja zaplanowana jest do końca 2020 roku, jest budowa 97 stacji ładowania prądem zmiennym (AC) oraz 21 stacji ładowania prądem stałym (DC). Oznacza to, że po zakończeniu projektu OPERATOR II, TAURON będzie dysponował siecią ponad 150 własnych stacji ładowania. W trzecim kwartale 2019 roku mają być świadczone odpłatne usługi ładowania. W budowanej ofercie z obszaru elektromobilności pojawi się między innymi sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, świadczenie usług SaaS (Software as a Service) dla posiadaczy własnych stacji ładowania, a także kompleksowe rozwiązania związane z obszaru e-mobility.

W ramach pierwszego projektu OPERATOR, Magenta Grupa TAURON, we współpracy z ING Bankiem Śląskim, wybudowała 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i uruchomiła usługę carsharingu na terenie Katowic. Teraz działania obejmą cały teren działalności Grupy.

Źródło: infoWire