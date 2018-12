Powstaje polski oddział ACAMS

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza intensyfikację działań podejmowanych przez regulatorów, organy ścigania i instytucje finansowe.

Powstanie polskiego oddziału ACAMS potwierdza istotną rolę, jaką odgrywa nasz rynek w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kolejne międzynarodowe instytucje finansowe tworzyły nad Wisłą jednostki odpowiedzialne za monitorowanie transakcji, identyfikację elementów budzących wątpliwości i powstrzymywanie przepływów mogących służyć finansowaniu działalności przestępczej. Bogata baza specjalistów z odpowiednimi kompetencjami kierunkowymi, dobrą znajomością języka angielskiego oraz takimi cechami osobowości, jak dociekliwość

i umiejętność niestandardowego myślenia – to argumenty, które czynią z Polski atrakcyjną lokalizację dla tego typu inwestycji, a z polskich pracowników pożądanych profesjonalistów w tym obszarze. W tym roku do grona tych instytucji dołączył Standard Chartered, jeden z wiodących banków międzynarodowych, który buduje w Warszawie zespół złożony z doświadczonych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. Planujemy, że do końca 2018 roku nasz zespół w Polsce będzie liczył ok. 100 pracowników, a w perspektywie kilku lat powiększy się do kilkuset osób.

Na polskim rynku dostrzegamy coraz większą aktywność w tym obszarze, zarówno po stronie międzynarodowych instytucji niefinansowych (np. firm konsultingowych), jak i instytucji finansowych

z polskim rodowodem. Rośnie także świadomość kluczowej roli, jaką sektor finansowy i uczestnicy obiegu gospodarczego reprezentujący inne branże odgrywają w przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, handlu żywym towarem, przemytu broni czy działalności gangów narkotykowych. Sam tylko proceder prania pieniędzy, bez uwzględnienia innych rodzajów przestępstw finansowych, to zjawisko na ogromną skalę. O jego rozmiarach świadczą liczby – Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) szacuje, że suma pieniędzy wypranych rocznie w skali globalnej wynosi od 2 do 5% światowego PKB.

Autor: Anna Urbańska, Pion Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w globalnym centrum usług banku Standard Chartered