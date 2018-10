Powstają nowe przepisy podatkowe regulujące obrót kryptowalutami

Wprowadzenie nowych przepisów przewidziano w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 września br., a większość zmian ws. kryptowalut powinna wejść w życie już 1 stycznia 2019 r.

W projekcie nowelizacji Ministerstwo Finansów zaproponowało m.in. uregulowanie kwestii dotyczących wydobywania walut wirtualnych i podatku dochodowego. Kluczowe znaczenie odgrywać ma to, na czyj rachunek wydobywane są waluty wirtualne.

Kryptowaluty na własne potrzeby

Projektodawcy wskazują, że od tego, na czyj rachunek wydobywane są cyfrowe waluty, zależeć będzie kwalifikacja uzyskanych przychodów do poszczególnych źródeł.

Kamil Hupajło, ekspert serwisu kryptoprawo.pl oraz radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy, zaznacza, że wydobywanie kryptowalut na własny rachunek co do zasady nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód z kapitałów pieniężnych ma powstawać jednak w chwili sprzedaży kryptowalut – w sytuacji zapłacenia wydobytymi kryptowalutami za towar bądź usługę.

Kopanie na zlecenie

Inne rozwiązanie będzie regulować przypadki, gdy wydobywanie kryptowalut odbywa się na zlecenie, czyli w oparciu np. o umowę zlecenie czy umowę o pracę. W aktualnej wersji projektu przewidziano, że wtedy wartość otrzymanych kryptowalut w ramach wynagrodzenia zostanie opodatkowana jak wynagrodzenie za pracę.

Według Macieja Grzegorczyka z Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy uzupełnia, Ministerstwo Finansów zakłada, że znaczenia nie będzie mieć to, czy wynagrodzenie zostanie w całości wypłacone w walucie wirtualnej czy też tylko w części. Opodatkowanie ma być więc zbliżone do opodatkowania względem wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia. Projektowane regulacje nie są jednak precyzyjne, ponieważ brakuje konkretnych wskazań odnośnie wyceny wynagrodzenia w kryptowalutach. Jeżeli kwestie te nie zostaną doprecyzowane na etapie prac sejmowych, to można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że będą się rodzić spore wątpliwości interpretacyjne.

Jak tłumaczy ekspert, w projekcie przekazanym do Sejmu brakuje również klarownych regulacji dotyczących możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które ponoszone są w związku z wydobywaniem kryptowalut. Prawnik zaznacza, że finalna wersja nowelizacji powinna jasno określać, czy wydatki tego rodzaju (np. na sprzęt i prąd) wydobywający będą mogli wliczać w koszty.

Źródło: kryptowalutowo.pl