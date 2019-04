Powrót do KRUS przez osobę prowadzącą działalność

Składki osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy, od pierwszego dnia wykonywania działalności gospodarczej, powinni zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS-ie. To, jakie składki będzie opłacała taka osoba, zależy od przysługujących jej ulg i preferencji. Przepisy przewidują bowiem kilka różnych schematów, jak na przykład:

ulga na start – czyli podleganie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu przez pierwszych 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności,

preferencja, która pozwala na opłacanie obniżonych składek społecznych oraz zwolnienie z opłacania składki na FP przez pierwsze lub przypadające bezpośrednio po zakończeniu ulgi na start 24 miesiące,

składki od przychodu, w których, jak nazwa wskazuje, głównym parametrem do ustalenia podstawy wymiaru składek jest przychód z działalności nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Poniżej porównanie składek w standardowej wysokości (bez ulg) oraz składek preferencyjnych, jakie należy odprowadzać do ZUS-u każdego miesiąca.

Ubezpieczenia rolnicze w KRUS

Według ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników są oni z tytułu prowadzenia działalności rolniczej objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a mianowicie emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim.

Składki KRUS ustalane są odgórnie, a ich wysokość zależy od wielkości posiadanych użytków rolnych. W II kwartale 2019 roku podstawowa wartość składek społecznych wynosi 136,00 zł, z czego:

94,00 zł dotyczy ubezpieczeń emerytalno-rentowych, a

42,00 zł ubezpieczeń chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego.

Ważne! Składki do KRUS-u wpłaca się kwartalnie. Termin zapłaty przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału (np. 30 kwietnia za II kwartał).

Wysokość składki zdrowotnej to 1 zł za każdy hektar przeliczeniowy, przy czym konieczność jej zapłaty występuje tylko w przypadku, gdy rolnik posiada co najmniej 6 ha użytków rolnych. Tym, którzy mają mniej niż 6 ha, składkę tę finansuje budżet państwa.

Warunki podlegania ubezpieczeniom w KRUS

Aby opłacać składki na rolnicze ubezpieczenia społeczne, konieczne jest posiadanie co najmniej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych oraz:

niepodleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie,

rejestracja w KRUS-ie i opłacanie obligatoryjnych składek,

niepobieranie emerytury, renty bądź innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Co do zasady rolnik może wykonywać czynności na podstawie nieoskładkowanej umowy o dzieło. Zabronione jest tu jednak podleganie ubezpieczeniom z tytułu działalności pozarolniczej, umowy o pracę czy umowy zlecenie.

Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą

Zgodnie z przepisami rolnik może rozpocząć działalność gospodarczą i nie tracić przy tym prawa do podlegania ubezpieczeniom w KRUS-ie. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które są objęte nieprzerwanie od 3 lat ubezpieczeniami rolniczymi. W tej sytuacji nowy przedsiębiorca w ciągu 14 dni od dnia rejestracji działalności powinien zgłosić chęć kontynuowania tych ubezpieczeń. Co ważne, w każdym roku, do 31 maja będzie zobowiązany poinformować Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości podatku dochodowego należnego za poprzedni rok, przy czym graniczna kwota za rok 2018 wynosi 3376,00 zł.

Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: 1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności; 2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym; 3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym; 4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł2).

2) Aktualną kwotę podatku (roczną kwotę graniczną) ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na podstawie art. 5a ust. 9 niniejszej ustawy.

Nieterminowe złożenie oświadczeń w KRUS-ie może powodować ustanie ubezpieczeń rolniczych, a instytucja przychyli się do przywrócenia terminów wyłącznie, jeśli opóźnienie wynikało ze zdarzeń losowych.

Dla rolników prowadzących jednocześnie działalność i pozostających w KRUS-ie podstawowe miesięczne wartości składek za II kwartał 2019 roku prezentują się następująco:

188,00 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

42,00 zł na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie.

Oznacza to, że za II kwartał do KRUS-u konieczne będzie odprowadzenie 690,00 zł.

Podsumowując, składki na ubezpieczenia rolnicze są o wiele niższe od tych, które przedsiębiorcy wpłacają do ZUS-u. Rolnik, rozpoczynając dodatkowo działalność gospodarczą, powinien dobrze przemyśleć kwestię kontynuacji podlegania ubezpieczeniom w KRUS-ie, gdyż może to znacznie wpłynąć na płynność finansową, a co za tym idzie – dalsze losy zarówno gospodarstwa, jak i działalności pozarolniczej.

Autor: Katarzyna Biel, ekspert wFirma.pl