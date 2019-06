Posiadaczu karty miejskiej, na e-hulajnodze przejedziesz się za darmo!

Jak to działa? Uruchomienie promocji zajmie użytkownikowi niewiele czasu. Po zainstalowaniu aplikacji hive i bezpłatnej rejestracji, należy w menu aplikacji kliknąć: Konto > Bonus do WKM/UrbanCard, a następnie wgrać zdjęcie swojej karty miejskiej oraz jedno selfie. W ten sposób weryfikuje się czy to właśnie dany użytkownik jest posiadaczem karty uprawniającej do korzystania z transportu publicznego. W ciągu 72 godzin zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania darmowych minut na konto użytkownika. Co dalej? Przy pomocy mapy można odnaleźć dostępne e-hulajnogi – ich odblokowanie odbywa się po zeskanowaniu podanego kodu QR.

Tristan Torres Velat, CEO hive, przekonuje, że przekazanie darmowych minut regularnym pasażerom komunikacji miejskiej, to pomysł marki na wspieranie alternatyw dla korzystania z własnego samochodu przez mieszkańców miast. Hulajnogi elektryczne mogą stać się komplementarnym elementem miejskiego ekosystemu i sprawić, że pokonanie trasy z przystanku autobusowego lub metra do biura czy domu, będzie szybsze i wygodniejsze.

Za firmą stoi grupa FREE NOW, będąca wspólnym przedsięwzięciem Daimlera i BMW. Grupa jeszcze w tym roku planuje zintegrowanie usług hive oraz siostrzanej spółki mytaxi w jedną aplikację. Jednocześnie firma nie zapomina o bezpieczeństwie i utrzymywaniu porządku. Na ulicach obu miast regularnie działają specjalne patrole, zwane "hive Bees", których celem jest usuwanie nieprawidłowo pozostawionych hulajnóg tak, aby nie stanowiły zagrożenia ani przeszkody dla użytkowników ścieżek rowerowych, przechodniów czy innych uczestników transportu drogowego.

Źródło: hive