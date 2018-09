Portfel do kryptowalut z czytnikiem linii papilarnych

Archos Safe-T Touch to nowy sprzętowy portfel do kryptowalut. Osoby zainteresowane będą mogły z pomocą urządzenia nabyć podstawową wiedzę w zakresie obrotu kryptowalutami oraz technologii blockchain, ponieważ mechanizm ułatwia poruszanie się po rynku cyberpieniędzy i ma zapewnić ochronę przeprowadzanych transakcji – sugeruje, które platformy do obrotu środkami są najbezpieczniejsze oraz w jaki sposób zwiększyć rentowność swoich działań.

Portfel działa w oparciu o interfejs systemu Android. Natomiast środowisko do realizacji transakcji jest wyizolowane za pomocą ProvenCore – certyfikowanego jądra systemu operacyjnego.

Pomimo mobilnego charakteru portfel nie korzysta z połączenia internetowego. Synchronizacja występuje wyłącznie na życzenie właściciela portfela z wykorzystaniem wbudowanego modułu Bluetooth. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę nad tym, z jakim urządzeniem łączy się portfel. Dzięki temu jest on odporny na zagrożenia wynikające z korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. Dodatkowo wszystkie transakcje i operacje wymagają potwierdzenia za pomocą czytnika linii papilarnych.

Urządzenie umożliwia również sprawdzenie stanu konta, historii transakcji, monitorowanie kursów najważniejszych kryptowalut oraz wymianę wirtualnych środków na tradycyjne waluty, takie jak np. euro lub dolar amerykański.

Portfel po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na targach CES 2019 w Las Vegas, w dniach od 8 do 11 stycznia 2019 roku.

Źródło: Archos