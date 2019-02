Porównywanie cen produktów przed zakupami coraz bardziej popularne

Czy oszczędzanie jest jednoznaczne z rezygnowaniem z przyjemności, dóbr nieco bardziej luksusowych, produktów niekoniecznie pierwszej potrzeby? Oczywiście, że nie! Oszczędzanie, to kupowanie z głową, korzystanie z wielu tricków i okazji, które pozwolą na zachowanie w kieszeni dodatkowych oszczędności.

Planowanie

Oszczędzanie to dobra organizacja. Organizacja życia, dozowanie przyjemności, ale tez racjonalne podejście do tematu zakupów. Wybierając się do sklepu (zwłaszcza tego wielkopowierzchniowego, w którym spędzisz trochę czasu) koniecznie zastosuj się do kilku rad.

Przede wszystkim zrób w domu listę zakupów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile produktów trafia do ich koszyków tylko dlatego, że nie maja przy sobie listy zakupów. Impulsywne wybieranie produktów w sklepie nie przynosi niczego dobrego,a tylko powiększa Twój rachunek. Przejrzenie domowej lodówki, szafek, spiżarni pomoże stworzyć listę naprawdę potrzebnych produktów, po które powinieneś się udać do sklepu.Utworzenie listy powinno także zostać poprzedzone rozplanowaniem posiłków, które będziesz chciał przygotować podczas całego tygodnia. Zaplanowanie rodzinnego menu pomoże uniknąć sytuacji,w których nie wiesz, co zrobić na obiad albo sytuacji, w których nie masz produktów do ugotowania dania.

Drugą, zasadniczą, kwestią jest bezwzględne trzymanie się utworzonej lisy i nieuleganie sklepowym pokusom i promocjom. Zakupy spożywczo-gospodarcze warto zaplanować na przykład raz na tydzień lub dwa. W ten sposób robiąc większe zakupy oszczędzasz także swój bezcenny czas i koszty dojazdu do sklepu.

Porównanie

Podstawą rozsądnego gospodarowania pieniędzmi jest wybór produktów w najbardziej atrakcyjnych cenach. Warto pamiętać o tym, by nie sugerować się ceną - nie zawsze produkty drogie są najlepszej jakości, bardzo często można znaleźć tańsze zamienniki produktów spożywczych o lepszym składzie czy większym opakowaniu. Warto zwrócić uwagę także na produkty marek własnych. Wiele supermarketów posiada w sprzedaży produkty własne - nie są oznaczone ono logo znanego producenta, ale na przykład symbolem konkretnej sieci handlowej.

Porównanie produktów w wielu rożnych sklepach nie musi oznaczać konieczności wybrania się do każdego z nich i przeglądania półek lub dostępnych przy kasach gazetek z ofertami. Możesz to zrobić we własnym domu, po powrocie z pracy lub zawsze wtedy, kiedy akurat masz chwile na rozplanowanie zakupów. Pozwala na to wiele stron, które zawierają wszelkie możliwie gazetki w formie cyfrowej. Siedząc wygodnie we własnym fotelu będziesz mógł ze smartfonem w ręce porównać oferty sklepów z Twojego najbliższego sąsiedztwa. Warto takie gazetki przeglądać wraz z gotową listą zakupów i sprawdzić, w którym sklepie jest bardziej opłacalne zrobienie całościowych zakupów, za każdym razem może to być inny sklep, raz Biedronka, raz Auchan czy inne. Przeglądnięta ze sklepu Lidl ulotka z promocjami pozwoli Ci także zapolować na sprzęty AGD, ubrania czy wyposażenie wnętrz. Regularnie przeglądając takie gazetki, zdziwisz się, jak często proponują one produkty w najgorętszych trendach w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Przegląd sklepowej prasy może także być przydatny nie tylko podczas robienia zakupów spożywczych. Planując remont lub zmieniając aranżacje wnętrz, warto "zaglądać" wirtualnie do gazetek różnych marketów budowlanych. Jednym z popularniejszych sklepów wielkopowierzchniowych z asortymentem budowlano-dekoratorskim jest Castorama gazetka przedstawi produkty w specjalnych cenach, nowości, a także konkretne modele na przykład armatury lub dekoracji w okazyjnych cenach. Korzystając z tej wiedzy, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy (na inne przyjemności).

Warto wszelkie zakupy robić na chłodno, po przekalkulowaniu wszystkiego, bez zbędnych emocji. Pamiętaj, że także zapach w sklepie, muzyka, która dobiega do nas z głośników ma sprawić, że do koszyka włożymy więcej i więcej. Dobrym wyjściem jest, być może, wybieranie zamiast olbrzymiego wózka- koszyka, w którym zmieścimy tyle, ile jest nam naprawdę potrzebne?