Porównanie tanich routerów. Standard AC1200

Wymiana routera pracującego w trybie 802.11n jest już w dzisiejszych czasach koniecznością, bo wymagania użytkowników są coraz to większe – praktycznie każdy chce mieć dostęp do szybkiego przesyłu danych, aby korzystać np. z oglądania wideo w FullHD, 4K, czy też telefonii VoIP.

Operatorzy ISP oferują dostęp do coraz to większych przepustowości, natomiast wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zmieniając ofertę na „szybszą”, trzeba również zadbać o wydajną jednostkę, która będzie stabilnym punktem dostępowym i będzie w stanie przerzucić dużą ilość danych w bardzo krótkim czasie.

Dzięki standardowi AC1200 mamy do dyspozycji 867Mbps w paśmie 5GHz i 300Mbps w 2.4GHz, a przy wykorzystaniu kanałów o szerokości do 80MHz, czy też aż do 160MHz! routery pracujące w 802.11ac, znacznie wyprzedzają swoich poprzedników.

AC1200 zwiększa wydajność sieci bezprzewodowej oraz jej zasięg w zatłoczonym paśmie 2.4GHz i dzięki temu możemy cieszyć się dostępem do szybkiego Internetu poprzez WiFi.

Warto dodać, że standard 802.11ac wprowadza również dużo ulepszeń jak np. technologię formowania wiązki (Beam forming), która automatycznie zwiększa siłę sygnału bezpośrednio w kierunku podłączonego do routera urządzenia. Idea działania jest następująca: anteny w routerze pracującym w technologii „Beam forming” automatycznie wykryją kierunek odbieranego sygnału, a następnie skupiają się na transmisji dokładnie w tą stronę.

Mówiąc krótko, to ta technologia zwiększa siłę oraz stabilność sygnału, który jest przesyłany np. przez ściany.

Do testów zostały wybrane routery z przedziału cenowego pomiędzy 100-200 zł, aby pokazać, że polepszenie standardu sieci nie jest związane z dużym wydatkiem dla użytkownika.

Wybraliśmy trzy najpopularniejsze routery pracujące w trybie AC1200:

Totolink 3002RU

Tp-Link Archer C50

Netis WF2780

i przetestowaliśmy je w oparciu o kilka najważniejszych cech:

funkcjonalność

siła sygnału

wydajność oraz praktyczne zastosowanie

1. Funkcjonalność

Na początku sprawdzimy routery pod względem funkcjonalności sprzętowej, co jest niezwykle ważne jeśli chodzi o uniwersalność oraz praktyczne zastosowanie w domu oraz w biurze.

Poniższa tabela obrazuje porównanie routerów w oparciu o najważniejsze aspekty:

ilość trybów pracy (Wireless ISP Client Router, Wireless Client, Repeater, Router, Bridge with AP, Client)

funkcjonalność sprzętowa (szybkość portów LAN i WAN )

funkcje kontroli dostępu (MAC, URL, IP, PORT Filtering)

funkcjonalność w sieci (VLAN, IPTV, Multi SSID, QoS, IPV6)

funkcje multimedialne (DLNA, FTP, Media Server, Print Server

Na tej podstawie będziemy mogli wybrać najbardziej uniwersalne urządzenie, pasujące do praktycznie każdej topologii sieci – spełniając jednocześnie wszystkie jej wymogi.

2. Siła sygnału

Kolejne testy jakim zostały poddane routery, polegają na sprawdzeniu siły sygnału. Program inSSider 4 i laptop HP ProBook wyposażony w kartę USB Totolink A2000UA AC1200 to nasza stacja pomiarowa, a siła sygnału została zmierzona w następujących warunkach:

- 5m +ściana (2.4 i 5GHz)

- 10m +ściana (2.4 i 5GHz)

- 30m +ściana (2.4 i 5GHz)

Oto wyniki otrzymane dzięki aplikacji inSSider:

2.4GHz 5metrów + ściana

5GHz 5metrów + ściana

2.4GHz 10metrów + ściana

5GHz 10metrów + ściana

Siłę sygnałów poszczególnych routerów najlepiej zobrazują poniższe wykresy.

Oczywiście obowiązuje idea „bliżej zera tym lepiej…”, a w związku z tym można od razu zauważyć, że gdy wykonywaliśmy pomiary w odległości 5, 10 i 30 metrów od routerów, to wyniki są bardzo zbliżone. Natomiast jedynym routerem, który umożliwia skorzystanie z innych kanałów niż 40, 44 i 48 w paśmie 5GHz jest Totolink 3002RU, gdyż jak wybierzemy opcję Global to mamy do dyspozycji dużo większy zakres kanałów czyli: 36, 40, 44, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 149, 153, 157, 161.

Przemawia to znacząco na korzyść Totolinka A3002RU, bo pomaga nam ustawić najmniej zajęty kanał w paśmie 5GHz, co w dzisiejszych czasach staje się coraz to częstszym problemem.

3. Wydajność

Najważniejsza część testów, polega na sprawdzeniu maksymalnej przepustowości (upload/download), jaką można uzyskać na routerach, bo to jest jeden z przewodnich tematów podczas wyboru urządzenia do domu/biura.

Aby wiarygodnie przeprowadzić taki test i zasymulować jak najbardziej użytkowe warunki, zbudowaliśmy małą sieć bezprzewodową:

Tym razem, oprócz karty USB TOTOLINK A2000UA 1200AC, laptopa HP ProBook, wykorzystany został również MikroTik CCR1036-12G-4S oraz program MikroTik Bandwidth Test v0.1.

10 sesji jednocześnie generujących ruch poprzez protokół TCP i UDP na 5GHz będzie wystarczającym źródłem wiarygodnych informacji.

Jako pierwszy został przetestowany router TOTOLINK A3002RU.

MikroTik BTest TCP receive

MikroTik BTest TCP send

MikroTik BTest UDP send

MikroTik BTest UDP both

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, przeprowadziliśmy takie same testy na routerze Netis 2780, ale tym razem zaczęliśmy dla odmiany od protokołu UDP. Niestety, bardzo ciężko było utrzymać stabilne połączenie pomiędzy urządzeniami (laptop, router, Mikrotik). Trzeba było kilkukrotnie restartować router, aby utrzymać (wymusić) ciągłość testu. A jak już się udało ustabilizować link, wówczas ICMP do routera zostawiało wiele do życzenia.

MikroTik BTest UDP receive

MikroTik BTest TCP receive

MikroTik BTest TCP send

MikroTik BTest TCP both

Niestety Netis 2780 wypadł dużo gorzej. Pomimo tej samej odległości testowej nie udało się uzyskać przepustowości powyżej 200Mb/s, nie mówiąc już o ciągłych stratach pakietów icmp.

Ostatnim z testowanych routerów jest produkt firmy Tp-link o nazwie Archer C50. Oczywiście przeprowadziliśmy analogiczne testy przepustowości.

Niestety już na samym początku zauważyliśmy, że Archer C50 posiada zarówno porty LAN jak i WAN typu FastEthernet 100Mbps, więc nie ma takiej możliwości, aby osiągnąć więcej niż 100Mbps.

MikroTik BTest TCP receive

MikroTik BTest TCP both

MikroTik BTest UDP both

Kolejne testy są bezcelowe. W oparciu o protokół UDP można maksymalnie przesłać tylko 60Mbps we dwie strony, a czasy odpowiedzi do Mikrotika przy niewielkim obciążeniu oraz straty pakietów po raz kolejny zostawiają wiele do życzenia.

Podsumowanie:

Wszystkie testowane routery wykazują się dużą funkcjonalnością oraz zbliżoną siłą sygnału, natomiast jeśli chodzi o wydajność to najlepiej spisał się router TOTOLINK A3002RU. Uzyskany wynik ponad 350Mb/s przy odległości 30 metrów oraz jednej ścianie działowej jest bardzo zadowalający. Dodatkowo router wykazał się bardzo dużą stabilnością i niskimi czasami odpowiedzi pomimo tak dużych przepustowości.

Tym bardziej, że TOTOLINK A3002RU posiada 36 miesięcy gwarancji, a biorąc pod uwagę cenę to jest to świetny wybór i można by polecić każdemu klientowi. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem takiego sprzętu zapraszamy na anteny24.pl.