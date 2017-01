Poradnik e-Izby: Jak przygotować e-sklep na Walentynki

Eksperci radzą:

- Najwcześniej pojawiające się zainteresowanie dotyczy wspólnych wycieczek, weekendów we dwoje w SPA itp. ze względu na logistykę całego przedsięwzięcia i wyprzedawanie się ofert, co sprawia, że zostawianie tego tematu na ostatnią chwilę nie jest dobrym pomysłem. Warto zauważyć, że klientami w tym przypadku są raczej osoby będące w bardziej zaawansowanym związku niż dopiero zaczynające spotykać się z daną osobą - mówi Kamil Mazur, Business Development Manager, Tradedoubler

- Według raportu "Lubię to czy kupuję to" konto w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym ma 86% internautów w Polsce, a 63% korzysta z social mediów regularnie. Warto więc wykorzystać Walentynki, żeby zainteresować ich… swoją marką. Konkurs, dostarczający rozrywki oraz zbierający leady, niestandardowa akcja sprzedażowa wykorzystująca najnowsze funkcjonalności kanałów social media, współpraca z influencerem. 62% użytkowników mediów społecznościowych uważa, że polubienie marki zwiększa sympatię do niej - pokaż im swoją markę w social media, przyciągnij ich uwagę i pozwól ją polubić. A może to będzie miłość od pierwszego wejrzenia? - radzi Julia Kałużyńska, Head of Social Media, Bluerank.

- Pierwsze newslettery zacznij wysyłać już w drugiej połowie stycznia. Nawet, jeśli nie będą one w całości poświęcone Walentynkom, warto umieścić w nich specjalne bannery, np. w stopce e-maila. Doskonale sprawdzają się wszelkiego rodzaju przewodniki i poradniki prezentowe („gift guides”) oraz listy życzeń. Bądź oryginalny i wyłam się z typowego, czerwono-różowego designu i „serduszkowego” klimatu newslettera - dzięki temu Twój newsletter wyróżni się spośród innych. Nie zapominaj też o singlach czy osobach, które nie świętują Walentynek. Tak zwane e-maile antywalentynkowe mogą być świetną okazją do zwiększenia sprzedaży wśród Twoich klientów - mówi Anita Wata, Key Account Consultant, optivo

- Najważniejszą rzeczą w okresach spodziewanego zwiększonego ruchu w Twoim sklepie online jest zapewnienie wytrzymałości serwerów. Jeśli nie zabezpieczysz ich odpowiednio, możesz spodziewać się nawet najgorszej opcji – Twój sklep przestanie działać w najmniej odpowiednim momencie. Aby sprawdzić, czy e-sklep wytrzyma większą liczbę odwiedzin, możesz wykorzystać specjalne narzędzia testujące. Mogą być to np. darmowe wersje Apache iMeter czy Apache Benchmark. Pozwalają one na zasymulowanie pewnej ilości jednoczesnych zapytań do aplikacji. Dzięki takim testom możesz dowiedzieć się, jak zachowa się Twój sklep w sytuacji gdy Twoje produkty wzbudzą duże zainteresowanie klientów. Jednocześnie - prowadząc testy - spróbuj korzystać z Twojego sklepu z telefonu lub innego komputera. Upewnij się, że w trakcie składania testowego zamówienia nie pojawiają się żadne problemy - przekonuje Roman Baluta, CEO, ORBA

- Ciekawym zabiegiem, rzadko wykorzystywanym w polskich realiach, jest tzw. „Post-Valentines Day”. Spróbujmy wykorzystać i utrzymać miłosny nastrój przygotowując promocję tuż po Walentynkach. Można dedykować ją wszystkim naszym klientom, albo ograniczyć do tych, którzy nie kupowali niczego podczas Dnia Zakochanych - radzi Karolina Polak, PR Manager, Bold Brand Commerce

- W idealnym scenariuszu e-Sklep powinien udostępnić z wyprzedzeniem swój kalendarz marketingowy, uwzględniający specjalne wydarzenia, takie jak Walentynki. Niezbędne jest udzielenie informacji o promocjach, z jakich w czasie określonego wydarzenia korzystać mogą kupujący – może nią być darmowa dostawa, konkurs, rabat na cały lub wybrany asortyment. Dzięki temu, wydawcy skutecznie zaplanują działania promocyjne z uwzględnieniem konkretnych kanałów promocji i wybiorą z współpracujących z nimi e-Sklepów ten, który dla swoich klientów przygotował najciekawszą ofertę - informuje Patrycja Ścisłowska, Head of Business Development zanox

- Nadchodzące Walentynki mają głównie na celu docenienie drugiej osoby, która jest bliska naszemu sercu i sprawienie jej przyjemności, na którą zasługuje. Z takim podejściem również sklepy powinny podejść do tego do tego dnia, chcąc sprawić przyjemność tym, których kochają najbardziej, czyli swoim klientom… - mówi Michał Wojciechowicz, CEO, Square Data

Poradnik dostępny jest na stronie e-Izby (PDF).