Popyt na rozwiązania Business Intelligence

W 1958 roku na łamach czasopisma IBM Journal po raz pierwszy został zdefiniowany schemat działania w pełni zinformatyzowanego systemu analitycznego wspierającego podejmowanie kluczowych decyzji w przedsiębiorstwach. Dziś ten segment analityki danych to wielomiliardowy globalny biznes. Według raportu Research and Markets wartość globalnego rynku rozwiązań Business Intelligence wyceniana jest na prawie 19 mld dol., natomiast roczny wskaźnik wzrostu do roku 2024 szacowany jest na 10,3%.

Polskie firmy od lat z wielkim trudem przekonują się do analityki danych, w tym także do wykorzystania aplikacji BI. Według badań przeprowadzonych przez firmę Intel raptem co piąte polskie przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia z zakresu analityki danych. Pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Z obserwacji firmy TogetherData wynika, iż najbliższe dwa lata będą stały pod znakiem swoistej „datyzacji” polskiego biznesu. Zapotrzebowanie na implementacje systemów klasy Business Intelligence wzrośnie o 30%. Największy popyt będzie panował wśród firm z takich branż, jak handel, finanse czy ubezpieczenia.

Źródło: TogetherData