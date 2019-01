Popyt na chmurę znacznie większy, niż przewidywano jeszcze kilka lat temu

Z najnowszych badań Eurostatu wynika, że w ciągu ostatnich 4 lat wykorzystanie cloud computingu wśród dużych firm na terenie Unii Europejskiej wzrosło o ponad 20%. Obecnie z chmury obliczeniowej korzysta 26% przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że statystycznie im większa firma, tym częściej korzysta z cloud computingu.

Potwierdzają to liczby – największy odsetek korzystania z chmury (56%) występuje właśnie wśród firm największych, które teoretycznie posiadają własne zasoby, a mimo to coraz częściej decydują się na outsourcing. Na chmurę coraz częściej stawia także administracja publiczna.

Geograficzne różnice

Według badań, w UE istnieją spore różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, jeśli chodzi o wykorzystanie cloud computingu. O ile w Polsce odsetek firm korzystających z chmury w 2018 roku sięgał zaledwie 11,5%, to w Finlandii, Szwecji i Danii – odpowiednio 65,3%, 57,2% i 55,6%. W rankingu państw najchętniej wykorzystujących rozwiązania chmurowe, Polska znajduje się na miejscu trzecim od końca, przed Bułgarią i Rumunią. Nic dziwnego – w latach 2014-2016 odsetek polskich firm korzystających z chmury rósł o 1% rocznie. Dla porównania, np. w Finlandii roczne wzrosty w analogicznym okresie wynosiły od 51 do 57%.

Na świecie: jest tak, jak mówili, a nawet lepiej

Okazuje się, że przewidywania dotyczące rynku chmury obliczeniowej sprzed blisko dekady nie tylko się spełniają, ale były zbyt nieśmiałe. W 2010 roku amerykańska firma badawcza Pew Research Center przeprowadziła ankietę wśród aktualnych i potencjalnych użytkowników chmury, pytając ich o prognozy związane z jej wykorzystaniem w przyszłości. Aż 71% badanych zaznaczyło odpowiedź „w 2020 roku normą będzie funkcjonowanie w chmurze, a praca będzie odbywała się głównie z wykorzystaniem aplikacji w cyberprzestrzeni, dostępnych za pośrednictwem urządzeń sieciowych”. Można śmiało powiedzieć, że mieli oni dobre przeczucie.

Warto jednak dodać, że prognozy dotyczące wartości rynku chmury obliczeniowej z początku tej dekady były mocno niedoszacowane. Na początku 2013 roku firma analityczna IDC (International Data Corporation) szacowała, że rynek chmury na koniec 2013 roku osiągnie wartość 8,6 mld dolarów, a przez kolejnych 5 lat będzie wzrastał o skumulowaną stopę 24,8%. Łatwo obliczyć, że zgodnie z tą prognozą, wartość rynku chmury w roku 2018 miała wynieść 32,5 mld dolarów. Tymczasem w rzeczywistości było to… ponad 5 razy więcej.

Tylko wzrosty

Badania Goldman Sachs wskazują, że wydatki firm na chmurę, które obecnie stanowią 8% budżetów IT, do 2021 roku wzrosną do 15%. Czyli wzrost będzie bardzo znaczący. O zwiększonej dynamice wzrostu globalnego rynku chmury obliczeniowej mówi także analityk Dave Bartoletti z Forrester. Jego zdaniem powszechniejące wdrażanie cloud computingu będzie napędzać transformację cyfrową. Globalny rynek przetwarzania danych w chmurze ma szansę w 2019 roku przekroczyć wartość 200 mld dolarów. Byłby to aż 20-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. To tyle samo ile wynosi wzrost w firmach UE, ale w ciągu czterech lat. Dodatkowo Gartner przewiduje, że w 2025 roku aż 80% przedsiębiorstw będzie już działało w chmurze.

