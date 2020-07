Popularne sprzęty kuchenne - ekspresy dla miłośników kawy

Dobroczynne właściwości kawy

Ponad 66 % Polaków pije kawę regularnie, a zdecydowana większość z nas tym napojem rozpoczyna dzień. Przeciętny Polak w ciągu toku wypija ok. 95 litrów kawy, którą zrobiono z 3 kg ziaren. Rekordziści Finowie spożywają aż 12 kg kawy w ciągu roku! I choć oczywiście nadmierne spożycie kawy nie jest wskazane, to rozsądne jej ilości oprócz oczywistego pobudzenia mają też swoje dobroczynne działanie. Zawarte w kawie antyoksydanty chronią przed nowotworami, kawa zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy, Alzheimera, a także przyspiesza metabolizm i poprawia koncentrację. Oczywiście przyrządzona w odpowiedni sposób przede wszystkim doskonale smakuje, a często już jej zapach ma pozytywny wpływ na nasz nastrój i siłę do działania.

Ekspresy do kawy coraz popularniejsze

Popularność tego napoju przekłada się również na sprzęt, jaki kupujemy do jej przyrządzenia. Jeszcze kilka lat temu ekspres do kawy ciśnieniowy wydawał się nam często luksusem i zbytecznym urządzeniem do użytku domowego. Dużo się jednak przez te kilka lat zmieniło. Pijemy więcej kawy w restauracjach i kawiarniach, gdzie dostajemy napój wysokiej jakości przygotowany przez przeszkolonego baristę. Coraz częściej dobry ekspres automatyczny mamy dostępny w pracy. To wszystko sprawia, że nie chcemy w domu pić już kiepskiej jakości kawy rozpuszczalnej. Mając świadomość tego, jak zmieniły się oczekiwania i upodobania klientów, Eltkom.pl przygotował szeroką ofertę ekspresów, w której każdy może znaleźć sprzęt do domu odpowiadający jego wymaganiom i ulubionym smakom.

Wiele możliwości do wyboru

Ekspresy ciśnieniowe do kawy to najlepszy sposób na przyrządzenie tego aromatycznego napoju. Zakup ekspresu do swojej kuchni to więc doskonały krok dla każdej osoby, która lubi powitać poranek intensywnym espresso lub mlecznym latte. Ekspresy ciśnieniowe do kawy dzielimy na półautomatyczne, czyli kolbowe i automatyczne. Kolbowe ekspresy ciśnieniowe do kawy wymagają od nas zmielenia, odmierzenia porcji i ubicia kawy w kolbie, co zajmuje trochę czasu. Są dzięki temu tańsze. Automatyczne ekspresy robią te czynności za ciebie i twoja praca ogranicza się do wybrania ulubionego napoju na panelu. Kawa robi się praktycznie sama! Jest to doskonały wybór dla zabieganych i zapracowanych. W mig przygotujesz ulubiony napój, robiąc coś innego w momencie nalewania kawy do filiżanki.

Najwyższa jakość kawy

Wiodący producenci ekspresów oferowanych przez Eltkom.pl od lat pracują nad funkcjonalnością i wygodą użytkowania domowych ekspresów automatycznych. W zależności od modelu mamy do wyboru od kilku do kilkunastu rodzajów kaw, a także spore możliwości personalizacji ustawień. Ekspres z wbudowanym młynkiem pozwala nam na zaparzanie kawy ze świeżo zmielonych ziaren. Urządzenie przygotuje dla ciebie dokładnie taką ilość kawy, jaka jest potrzebna do wybranego napoju. Kawa zaparzona pod dużym ciśnieniem smakuje nieporównywalnie lepiej od kawy z ekspresu przelewowego, kapsułkowego lub z kawiarki. Ekspresy ciśnieniowe do kawy z Eltkom.pl to zakup na lata dzięki doskonałej jakości i rzetelności wykonania.