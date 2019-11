Ponad dwa miliony Polaków ma już e-dowód

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Taki dokument odbierają wszyscy, którzy wniosek o dowód osobisty złożyli od 4 marca tego roku. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. zalogowanie się do ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

Wniosek o wydanie nowego dowodu z możliwością aktywacji warstwy elektronicznej, można złożyć offline a także online. W tym celu należy wejść stronę www.gov.pl, następnie zalogować się do konta Mój GOV przy pomocy profilu zaufanego i tam wybrać usługę „Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną”. W kolejnych krokach należy uzupełnić formularz danych i oczekiwać na informacje o możliwości odbioru dokumentu.

Aktywacja warstwy elektronicznej nie jest obowiązkowa. Jeśli przy odbiorze dokumentu nie zdecydujemy się na to, możemy do tego wrócić w dowolnym momencie i dowolnym urzędzie. Jednak według Ministerstwa Cyfryzacji około 40% od razu decyduje się na uruchomienie warstwy.

Jak aktywować warstwę elektroniczną e-dowodu?

Przede wszystkim trzeba wymyślić dwa kody PIN – cztero- i sześciocyfrowy. Kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwala na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do podpisu pisma.

Gdzie odebrano najwięcej e-dowodów?

Do 4 listopada swoje e-dowody odebrało 207 950 mieszkańców Mazowsza. Dowód z warstwą elektroniczną ma także ponad 153 tysiące Ślązaków i przeszło 120 tysięcy mieszkańców Małopolski. Na kolejnych miejscach w tej kategorii znajdują się województwo wielkopolskie, gdzie odebrano niemal 119 tysięcy e-dowodów i województwo dolnośląskie z przeszło 110 tysiącami.