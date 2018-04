Ponad 90% polskich internautów robi zakupy w sieci

Handel w sieci staje się z roku na rok coraz popularniejszy. Według badania „Zakupy Polaków w internecie”, przygotowanego na zlecenie Trusted Shops, ponad 93% internautów przyznaje, że kupuje produkty drogą online. To duża różnica w porównaniu z rokiem 2017, kiedy aż 62% osób deklarowało, że nie robi zakupów przez internet. Co ciekawe, tylko 16% ankietowanych robi zakupy regularnie – przynajmniej raz w tygodniu. Ponad połowa robi je sporadycznie – raz lub dwa razy w miesiącu, a co czwarty badany dopiero testuje zakupy online, bo zdarza mu się to zaledwie raz na pół roku.

Jednostkowe kwoty, które przeznaczamy na zakupy w internecie są są podobne do tych w latach poprzednich. 34% internautów robi zakupy o wartości od 60 do 100 zł, natomiast 35% kupuje online za 100 – 249 zł, co oznacza niewielki spadek względem lat ubiegłych. Wzrosła natomiast liczba drobnych transakcji o wartości do 59 zł (16%) oraz zdecydowanie droższych zakupów powyżej 500 zł, które stanowią już ponad 5%.

Najczęstsze problemy kupujących online

Wraz ze wzrostem popularności e-zakupów i liczby transakcji pojawia się coraz więcej problemów z realizacją zamówień. Tylko 54% kupujących przyznaje, że nie miało żadnych trudności z zamówieniem. W przypadku aż 17% respondentów sklepy nie dotrzymywały terminu dostaw, natomiast 11% miało problem z uszkodzoną przesyłką. Na trzecim miejscu są trudności ze zwrotem i odzyskaniem wpłaconych pieniędzy, które zgłasza już co dziesiąty ankietowany. Zdarza się natomiast mniej pomyłek w stosunku do ubiegłego roku – niecałe 10% w porównaniu do 15%. Niestety tak jak w poprzednim roku aż 7% badanych przyznaje, że przesyłka nigdy do nich nie dotarła i nie udało się odzyskać pieniędzy.

Źródło: Trusted Shops