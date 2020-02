Ponad 5 milionów Polaków ma już profil zaufany

Od początku 2020 roku, czyli w niecałe półtora miesiąca przybyło niemal 360 tysięcy nowych właścicieli PZ czytamy w komunikacie ministerstwa.

Profil zaufany służy do potwierdzenia tożsamości i autoryzacji dziesiątek usług w administracji państwowej, które możemy zrealizować przez internet, bez konieczności wizyty w urzędach. Do czego zatem może przydać się profil zaufany? Możemy dzięki niemu m.in.:

- Najbliższa okazja do wykorzystania profilu zaufanego nadarzy się już w sobotę – 15 lutego. To wtedy w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, nasze zeznania podatkowe za 2019 r. Profil zaufany to najszybszy sposób na zalogowanie się do systemu i sprawdzenie swojego rozliczenia – zachęca minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Założenie profilu zaufanego jest coraz prostsze i wygodniejsze. Można to zrobić na dwa sposoby.

1. Posiadacze kont w bankach: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub na platformie Envelo mogą założyć PZ przez internet. Cały proces zajmie im kilka minut, bez wychodzenia z domu. Wystarczy w systemie bankowości elektronicznej banku wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego. Następnie należy potwierdzić operację bankowym kodem autoryzacyjnym i po chwili na adres mailowy przyjdzie potwierdzenie założenia konta profilu zaufanego.

2. Drugi sposób jest trochę bardziej czasochłonny. W tym przypadku należy odwiedzić stronę www.pz.gov.pl i wybrać na niej możliwość założenia profilu zaufanego. Po założeniu PZ na wspomnianej stronie należy udać się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do Punktu Potwierdzającego (jest ich w całym kraju 1500) w celu potwierdzenia tożsamości.

