Ponad 3 tysiące zapisów na akcje BoomBit

Liczba blisko 3,2 tys. zapisów stawia IPO Spółki na 6. miejscu pod względem popularności ofert wśród inwestorów indywidualnych na GPW w ostatnich czterech latach. Pod tym względem większymi ofertami mogą się pochwalić m.in. Play, Wirtualna Polska, czy Dino Polska. Jeśli chodzi o branżę gamingową – jest to największa liczba zapisów inwestorów indywidualnych w historii GPW.

Zgodnie z wcześniej dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701.500 walorów z 1.300.000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono pozostałą część nowo emitowanych akcji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1.148.500 akcji.

Na sprzedaż 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy składa się 275 tys. akcji należących do We Are One Ltd., 137.500 akcji należących do p. Karoliny Szablewskiej-Olejarz oraz 137.500 akcji należących do p. Marcina Olejarza. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze objęci są 12-miesięcznym lock-upem. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest w maju br.

