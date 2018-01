Ponad 21 mln zł na walkę z fraudem w bankowości internetowej i dopingiem w e-sporcie dla Nethone

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczyło 16 mln zł dofinansowania na realizację przez firmę Nethone zaawansowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w dziedzinach biometrii behawioralnej i sztucznej inteligencji. W ich wyniku powstaną dwa produkty: autonomiczny system do ochrony instytucji finansowych przed przejęciami kont (Nethone ATO) oraz pierwsza na świecie platforma do inteligentnego doboru graczy i zapobiegania oszustwom w mobilnym e-sporcie (Elympics). Całkowita łączna wartość projektów wynosi 21,58 mln zł

Skuteczne zapobieganie nieuprawnionemu przejmowaniu kont to dziś jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzyć się muszą instytucje finansowe na całym świecie. Stale rosnąca liczba ataków phishingowych na klientów banków i coraz częstsze wycieki danych wrażliwych z baz różnego rodzaju organizacji powodują, że zapotrzebowanie na niezawodne, a zarazem przyjazne doświadczeniu użytkownika systemy zabezpieczeń rośnie w zawrotnym tempie. Nethone ATO ma na celu dostarczenie niespotykanej dotąd dokładności detekcji zagrożeń, pełnej automatyzacji procesów ochronnych i doskonałej zdolności samodzielnego uczenia się przez system.

Z kolei niezwykle szybki rozwój e-sportu na całym świecie ma przełożenie na rosnącą liczbę i częstotliwość prób oszustwa w tym obszarze. Zupełnie jak nieuczciwi sportowcy, którzy uciekają się do wstrzykiwania niedozwolonych substancji, niektórzy gracze „wstrzykują” zakazane fragmenty kodu do oprogramowania. W zależności od gry, pozwala im to biegać szybciej, widzieć większą część mapy czy też celniej strzelać. Niestety, schwytanie nieuczciwych graczy na gorącym uczynku jest niezwykle trudne. Wprowadzenie na rynek Elympics ma być według Nethone punktem zwrotnym.

Jak zapewniają twórcy platforma będzie zdolna automatycznie dopasować odpowiednich rywali, a podczas rozgrywki wykryje nawet najbardziej wyrafinowane próby oszustwa. Projekt zakłada zastosowanie sztucznej inteligencji do dogłębnej analizy zachowania, umiejętności i historii każdego gracza, aby połączyć go z rywalami o porównywalnych parametrach oraz automatycznie wykryć symptomy stosowania e-dopingu.

Platforma Elympics będzie dystrybuowana w formie uniwersalnego SDK (ang. Software Development Kit), dzięki czemu każdy twórca gier lub studio deweloperskie będzie w stanie zaimplementować ją w swoich produktach, bądź stworzyć na jej bazie nowe. Co istotne, rozwiązanie nie tylko przyczyni się do zabezpieczenia świata mobilnego e-sportu przed oszustami, ale również ma obniżyć koszt tworzenia gier, co jest szczególnie ważne z perspektywy biznesowej. Projekt realizowany jest przez konsorcjum utworzone przez Nethone i DaftMobile – warszawską firmę wyspecjalizowaną w tworzeniu mobilnych gier i aplikacji użytkowych.