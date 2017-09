Ponad 2 mld zł z funduszy PFR Ventures ma rozwinąć polski rynek VC

W dyskusji o rozwoju polskiego rynku venture capital wzięli udział Paweł Ćwikiewicz, wiceprezes PFR Ventures oraz Monika Morali-Majkut, przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego PFR Ventures.

PFR Ventures dysponuje ponad 2 mld złotych, głównie pieniędzy europejskich. Posłużą one by powołać do życia kilkadziesiąt zespołów venture capital, które rozwiną know-how inwestycyjny. Chcemy rozbudować rynek ventures capital na miarę Doliny Krzemowej - mówi Monika Morali-Majkut.

Jak twierdzi to konieczne, bo żaden pomysł technologiczny nie utrzyma się i nie wygra rynkowo jeśli nie będzie miał finansowania i pomocy od ludzi z wiedzą i umiejętnościami w budowaniu biznesu. Rynek venture capital, który będzie się rozwijał, ma więc przede wszystkim pomagać młodym, innowacyjnym przedsiębiorcom.

Paweł Ćwikiewicz, wiceprezes PFR Ventures potwierdza, że czekają nas duże zmiany w rozwoju biznesu, a wzrost liczby powstających startupów jest już widoczny. - Pojawia się bardzo dużo kapitału na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć - mówi. - PFR Ventures dostarcza go w formie inwestycji kapitałowych czyli mówimy tu o obejmowaniu akcji lub udziałów poprzez niezależne zespoły inwestycyjne.

Wiceprezes zaznacza, że PFR Ventures nie inwestuje bezpośrednio, a pośrednio - w formule funduszu funduszy. PFR Ventures dostarczy funduszom łącznie z kapitałem prywatnym, nawet 4 mld zł w ciągu najbliższych 5 lat, po to aby fundusze VC mogły inwestować w startupy.