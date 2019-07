Zgłoszenia do programu THINK BIG: Grow Smarter można było nadsyłać w dwóch kategoriach biznesowych: THINK CUSTOMER, THINK TRANSFORMATION oraz jednej kategorii społecznej THINK SOCIAL, której wyłącznym partnerem jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

Łącznie, do programu zgłosiło się ponad 100 przedsiębiorców, którzy oferują rozwiązania odpowiadające na wyzwania transformacji cyfrowej i te związane z problemami społecznymi.

Spośród wszystkich nadesłanych rozwiązań, jury wyłoni 18 rozwiązań – po 6 z każdej kategorii. Zrobi to do 22 lipca. Następnie, na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się faza półfinałowa, w której zostanie wybranych 9 startupów. Ich przedstawiciele wezmą udział w Gali Finałowej, w trakcie której zostaną ogłoszeni zwycięzcy każdej z kategorii.

Ponadto, jury wraz z Fundacją Digital Poland przyzna również nagrodę korporacji, która odznaczyła się najbardziej inspirującą transformacją cyfrową. Pula nagród finansowych tej edycji to 105 tys. zł – zwycięzca każdej kategorii otrzyma 35 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzcy kategorii biznesowych otrzymają możliwość pilotażowego wdrożenia swojego rozwiązania we współpracy z jednym z partnerów programu oraz możliwość znalezienia się w raporcie „TOP 40 Enterprise Tech. Technologie, które zmieniają korporacje” przygotowanym przez The Heart i UPC Polska THINK BIG: Grow Smarter.

Źródło: UPC