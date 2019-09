Ponad 1/3 budynków inteligentnych przedmiotem cyberataków

Na systemy automatyki w inteligentnych budynkach zwykle składają się czujniki i sterowniki służące do monitorowania i automatyzacji działania wind, wentylacji, klimatyzacji, dostawy wody i energii, alarmów przeciwpożarowych, nadzoru wideo i narzędzi kontroli dostępu, a także wielu innych informacji o znaczeniu krytycznym i systemów ochronnych. Ogólnie do zarządzania i sterowania tymi systemami służą stacje robocze, które często są połączone z internetem. Skuteczny atak na taką stację roboczą może spowodować awarię jednego lub kilku systemów w inteligentnych budynkach, które mają znaczenie krytyczne.

W grupie 37,8% zabezpieczonych komputerów służących do zarządzania systemami w inteligentnych budynkach ponad 11% zostało zaatakowane poprzez różne warianty oprogramowania szpiegowskiego – ich celem była kradzież danych logowania do kont oraz innych cennych informacji. Robaki wykryto na 10,8% stacji roboczych; na 7,8% trafiły oszustwa phishingowe, a 4,2% miało do czynienia z oprogramowaniem ransomware szyfrującym dane dla okupu.

Większość wspomnianych zagrożeń pochodziła z internetu — tu odsetek prób infekcji wyniósł 26%. Nośniki wymienne, w tym nośniki USB czy zewnętrzne dyski twarde, stanowiły 10% przypadków infekcji, natomiast kolejne 10% pochodziło z odnośników i załączników poczty

e-mail. 1,5% komputerów sterujących inteligentnymi budynkami zostało zaatakowane od wewnątrz sieci organizacji, np. poprzez foldery współdzielone.

Jeśli chodzi o rozpowszechnienie geograficzne incydentów, największy odsetek atakowanych komputerów w inteligentnych budynkach zanotowano we Włoszech (48,5%), na drugim miejscu znalazła się Hiszpania (47,6%), a za nią Wielka Brytania (44,4%), Czechy (42,1%) i Rumunia (41,7%).

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad, które pomogą osobom odpowiedzialnym za obsługę systemów IT w inteligentnych budynkach zadbać o ich bezpieczeństwo: