Pomysły na rozwijające zabawki dla pięciolatka. 10 prezentów edukacyjnych i kreatywnych

Co można stworzyć z sześciokątnych klocków? Aby uzyskać jedną z setek możliwych odpowiedzi, zostaw pięciolatka z zestawem Hexactly i wróć za 20 minut. A jaki Ty masz pomysł?

Wybierając planszówki dla dzieci, zawsze warto dołączyć do zbioru gry kooperacyjne, w której gracze muszą współpracować ze sobą (ich przeciwnikiem jest sama gra). Takie podejście pokazuje, że współdziałanie może być świetną zabawą i pomaga uczyć dzieci pracy w grupie.

Czy pizza może mieć walor edukacyjny? Tak, jeśli jest podawana z własnoręcznie zbudowanego food trucka i stanowi element Lego City. Czas na trening zmierzenia się z instrukcją :-).

Jesteście już na etapie fascynacji dalekimi krainami? Jeśli tak, pewnie na liście są okolice bieguna. Jeśli tak, młody polarnik może korzystając ze starożytnej sztuki origami wykonać dekoracje do pokoju. Wzory są proste, a odpowiednie arkusze i naklejki do wykończenia zwierzątek zachęcają do papierowej zabawy.

Prosta, drewniana zabawka ze sporym potencjałem. Można choćby nauczyć się rozpoznawać znaki drogowe czy urządzić miasteczko dla swoich samochodów.

Zabawki interaktywne dobierajmy z sensem - niech dają dzieciom możliwość poznawania świata, a jeśli współpracują z aplikacją mobilną - niech uczą sensownego korzystania z tabletu lub smartfona. Globus interaktywny sprawdzi się zarówno jako samodzielna zabawka informująca o faktach i ciekawostkach z różnych stron świata lub rozwiązanie współpracujące z aplikacją.

Dlaczego dla pięcioletniego chłopca klocki powinny być pierwszym wyborem "zabawki kreatywnej" albo "zabawki edukacyjnej"? Bo uczą kilku ważnych rzeczy - samodzielności, planowania i realizowania planów, wykorzystania kreatywnych pomysłów, precyzji. A przy tym, ileż to fajnej zabawy!

Wytrwale namawiamy - dajcie dzieciom możliwość nauki programowania. Nie tylko "przyda się", otworzy im umysły, wesprze umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego i kompetencje cyfrowe. Skuteczne uczenie robocików umiejętności i wykonywania kolejnych zadań (potrzebna także aplikacja na tablecie) to także ogromna satysfakcja. Z wiekiem zadania programistyczne mogą być coraz bardziej ambitne.

Znowu klocki, powiecie? Tak, ale tym razem z zadaniem specjalnym - kolorowe cyfry i litery mogą pomóc w bezbolesnym odkrywaniu czytania i pisania.

Sięgamy gwiazd? Dziecięca wersja teleskopu wprowadza w świat nauki i daje szerokie możliwości wykorzystania w zabawie.