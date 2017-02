Pomysły na prezenty na walentynki

Dla kobiety (dziewczyny)

Biżuteria

Możesz w to nie wierzyć, ale Twoja partnerka prawdopodobnie przyjmie każdą ilość biżuterii. Nieważne, że ma już mnóstwo łańcuszków, kolczyków, bransoletek i tym podobnych rzeczy. Ucieszy ją każdy kolejny przedmiot tego typu. Może to być coś oryginalnego, jak naszyjnik z dmuchawcem w środku.

Jeśli absolutnie nie wiesz, co kupić, to możesz zaryzykować z pudełkiem na biżuterię.

Stylizacja i sesja zdjęciowa

Każda kobieta chce czuć się piękna, a taka stylizacja z sesją pozwala ukazać potencjał tkwiący w Twojej damie. Impreza może trwać nawet 2 godziny ale efekt podobno przekracza oczekiwania. Sesje można kupić m.in. na prezentokracja.pl.

Niech jej myszka zapłonie!

Myślisz, że kobiety nie grają w gry komputerowe? Oczywiście, że grają. Zatem jeśli Twoja dama należy do fanek takiej rozrywki, to możesz jej kupić m.in. "profesjonalną" myszkę, taką jak np. Team Scorpion X-Luca

albo Camdias Apollo Optical

Światełko torebkowe

Tak! Chodzi o światełko ułatwiające szukanie w odmętach damskiej torebki. Genialne. Światełko zapali się samo, kiedy tylko zaczniemy szukać czegoś w torebce

Ronda Rousey. Moja walka / Twoja walka

Może inspirująca książką dla kobiety? Ciekawą pozycją wydaje się książką o Rondzie Rousey, olimpijskiej medalistce w judo, mistrzyni UFC i gwieździe Hollywood, która do wszystkiego doszła ciężką pracą. Na dziesięciostopniowej skali Apgar wykorzystywanej do oceny stanu zdrowia noworodków uzyskała zero. Siła przetrwania była jednak silniejsza. Nie złamały jej zaburzenia mowy, ucieczka z domu, śmierć ojca, wielka przegrana na igrzyskach olimpijskich, toksyczny związek i mordercze treningi.

Dla mężczyzny (chłopaka)

Scyzoryk

Każdy szanujący się mężczyzna chce mieć to uniwersalne narzędzie. Może być tańszy lub droższy, ale tu się liczy jakość. Dlatego warto zainwestować w scyzoryk renomowanego producenta takiego jak Victorinox. To nie są tylko noże. To są istne cacka o chirurgicznej jakości wykonania.

Portfel

To jest jedna z tych rzeczy, którą trzeba mieć i wiecznie szkoda na nią pieniędzy. Dlatego portfele są dobrymi prezentami i podobno wręczanie ich ludziom zapewnia szczęście w finansach. Warto zainwestować w dobry portfel taki jak Nubo

albo Panama

Bezużyteczne pudełko

Prawdziwy facet ma umysł podzielony na pudełka, a najważniejsze jest to pudełko, w którym nie ma nic. Mając na uwadze to fantastyczne zjawisko, przewidujemy, iż bezużyteczne pudełko jest idealnym prezentem dla mężczyzny. Może się to wydawać zaskakujące, ale jest mnóstwo osób, które są wprost uzależnione od tej zabawki.

Zestaw do tradycyjnego golenia

Czy Twój facet myślał o goleniu się brzytwą? Wielu o tym myślało, bo przecież golenie się to rytuał, z którego można uczynić przygodę. Można kupić gotowy zestaw dla początkujących

albo poszczególne elementy układanki, jak pędzel do golenia

pas do ostrzenia brzytwy

lub kryształ do tamowania krwawienia

Jan Kulczyk. Biografia niezwykła

Może inspirująca książka dla mężczyzny? Może to być np. biografia Jana Kulczyka, który pozostawił majątek wart 15 mld złotych. Nawet najwięksi wrogowie z szacunkiem mówili o skali jego przedsięwzięć. Drapieżny kapitalista i hojny filantrop. Ikona transformacji polskiej gospodarki. Człowiek, który z upodobaniem kolekcjonował zarówno dzieła sztuki, jak i znajomości z możnymi tego świata.