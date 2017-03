Pomysły na prezenty dla kobiet

Obdarowana takim kubkiem osoba nie ma szans domyśleć się, co ukrywa jego Jasna Strona, dopóki nie zaleje kubka gorącą wodą. Zobacz gdzie kupić i sprawdź cenę >



Taki zestaw upominkowy kryje w sobie prawdziwie zaskakującą niespodziankę. Każdy ze znajdujących się w zestawie 6 pakietów po zaparzeniu przemienia się w wyjątkowej urody kwiat. Relaksuje nie tylko sam gorący napój. Wyjątkowe efekty wizualne sprawiają, że wszystkie przeżyte podczas dnia problemy, zmartwienia, stres odchodzą w zapomnienie.



Czy Twoja żona, córka lub siostra nigdy nie chciała tego spróbować? Jeśli tak, to możesz zafundować jej 4 lekcje na instrumencie dostarczonym przez szkołę. Jeśli złapie bakcyla to będziesz musiał zbierać na saksofon.

Wykonana ze szkła hartowanego, zaokrąglone rogi, powłoka antybakteryjna. Twoja żona, córka lub siostra nie musi być przecież typową kurą domową, nawet jeśli lubi gotować.

Kobiety przyjmą każdą ilość torebek. Ta konkretna ma wymiary 41x28x17cm, kieszonki wewnętrzne, 2 przegrody. Maksymalna długość paska to 120 cm.

Prezent dość drogi, ale kobiety podejrzanie uwielbiają gadżety pozwalające im monitorować stan swojego zdrowia. Pebble Original to ciekawa propozycja. Ma wyświetlacz e-papier, tysiące aplikacji i motywów w sklepie Pebble, możliwość sterowania odtwarzaczem muzycznym, jest wodoszczelny.

Prezent zabawny a jednocześnie naprawdę przydatny na zimowe, długie wieczory.

Może zamiast śniadania do łóżka Twoja ukochana woli tablet do łóżka. Ten stylowy stojak to must - have dla wszystkich pań, które nie mogą rozstać się ze swoim ukochanym urządzeniem.

Niewielki i stylowy, czyli paniom powinien się spodobać. Uwaga. Pasuje do telefonów o maksymalnej wielkości 80 mm x 160 mm i 3,2 x 5,7 cala.

Podobno kupowanie ludziom portfeli przynosi powodzenie finansowe. Nie musi być bardzo drogo. Portfel Valentini Lady Concierge można mieć za kwotę ok. 100 zł.

Współczesna kobieta może nie mieć czasu na poprawę makijażu, ale jej telefon musi być w gotowości do działania.

Przeznaczony do podłóg drewnianych i parkietów. Swobodnie porusza się po podłodze, czyszcząc jej powierzchnię. Dzięki takiemu urządzeniu sprzątanie może nabrać innego wymiaru.

Oczywiście można poszukać wyjątkowych weekendów także w innych miastach, ale stolica Dolnego Śląska oferuje moc atrakcji. Jeśli się wam znudzi to możecie szybko dotrzeć do Wałbrzycha by poszukać złotego pociągu.

Oto ciekawy sposób na paznokcie idealnie pomalowane, bez mazajów i odprysków. Szybciej i przyjemniej.

Można do tego dorzucić uchwyt na lakier do paznokci :-)



Nie myślcie, że kobiety muszą dostawać w prezencie tylko gadżety kuchenne albo związane z urodą. Wiele Pań chętnie pobawi się latawcem. Fajny sposób by aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas.

Tak! Wśród Pań są także gracze, których zawsze może ucieszyć prezent w postaci okularów dla graczy. Ona dłużej wytrwa przy sesji, a Ty będziesz miał więcej czasu dla siebie by zmywać, sprzątać i zajmować się dziećmi :-)