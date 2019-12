Pomysły na mikołajkowe prezenty dla dzieci

Wybierz prezent z głową

Wielkimi krokami zbliżają się mikołajki, a potem Boże Narodzenie. Dzieci jak zwykle otrzymają najwięcej prezentów. Rodzice jednak wiedzą najlepiej, że nawet najbardziej wymarzona lalka, czy robot często cieszą się zainteresowaniem obdarowanego zaledwie przez kilka dni lub tygodni. Co zatem kupić dziecku, by dało jak najwięcej pożytku? Najlepszym wyborem są zawsze zabawki kreatywne. Poza tym, że zapewnią zajęcie, przyczyniają się do rozwoju zarówno w przypadku maluszka, jak i ucznia. Wśród najlepszych prezentów znajdą się różnego rodzaju klocki konstrukcyjne, gry logiczne, a także artykuły plastyczne.

Kreatywne zestawy dla dzieci

Dobrym pomysłem na prezent mikołajkowy będzie komplet artykułów dla małego artysty. W przypadku najmłodszych dzieci, fajnie sprawdzą się farby do malowania palcami. Nie wymagają one umiejętności trzymania pędzla, czy ołówka. Wystarczą własne paluszki lub całe dłonie. Dzieci uwielbiają bezpośredni kontakt z farbą. Zaczynają przy tym poznawać konsekwencje swoich ruchów. Tworzenie nowych obrazków, robienie prostych kresek, kółeczek, a także mieszanie kolorów to dla nich niesamowita przygoda i nauka.

Dla przedszkolaków oraz młodych uczniów sprawdzą się dobrej jakości pisaki lub kredki akwarelowe o bogatej gamie kolorystycznej. Świetnie pracuje się z produktami marki Faber Castell. Powstają z bezpiecznych materiałów, a przy tym cechuje je doskonała pigmentacja. Ciekawie prezentują się pisaki zamknięte w eleganckiej szkatułce, autobusie lub ciężarówce. Właściwe opakowanie może zachęcić dziecko do sprzątania po skończonej pracy.

Jeżeli chcesz obdarować nieco starszego artystę, dla którego rysunek jest pasją, spraw mu profesjonalny zestaw ołówków i grafitów lub pisaki artystyczne. Ofiarujesz mu tym samym wsparcie i pozwolisz rozwijać talent.

Wyjątkowy zestaw artykułów plastycznych skompletujesz w jednym miejscu, na stornie Biuronimo.pl . Znajdziesz tu pomysły i inspiracje na upominki dla dzieci w każdym wieku.

Najlepszy prezent mikołajkowy

Niezależnie od tego jaki wybierzesz prezent mikołajkowy, pamiętaj, że najcenniejszym, co możesz podarować dziecku, jest Twój własny czas. Zróbcie coś razem. Rysujcie, kolorujcie, stwórzcie wspólny obraz, który oprawicie w ramki lub szkicujcie siebie nawzajem. Radość dziecka z takiej zabawy jest absolutnie bezcenna i nigdzie jej nie kupisz.