Pomysłowa młodzież z dorosłymi ekspertami zbuduje startupy podczas kolejnej edycji Startup Weekend Kids w Warszawie

Nastolatki są odważne i mają świetne pomysły. Dorośli mają wiedzę i doświadczenie. Wspólnie pracując nad wcieleniem w życie dziecięcych pomysłów mogą osiągnąć wiele ważnych celów. Tak jak podczas 3. edycji Startup Weekend Kids, która odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Jeśli jesteś programistą lub grafikiem, który chciałby wesprzeć swoimi umiejętnościami polską młodzież, to wydarzenie jest dla Ciebie – zaprasza organizator, Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne” oraz główny partner wydarzenia, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Serwis rekomendujący ścieżkę edukacji, aby pracować w wymarzonym zawodzie; aplikacja identyfikująca trujące rośliny; barierki chroniące zwierzęta w mieście przed hałasem; gra, podczas której nie czujesz, że uczysz się trudnego przedmiotu – to pomysły dzieciaków w wieku 7-16 lat. Świetne, prawda? Jak jednak mówią w biznesie: pomysł to naprawdę niewiele. Zrealizowany pomysł to już coś!

Wiesz, czym jest Startup Weekend? To weekendowy „maraton” dla osób, które mają pomysł na nowoczesny biznes (lub tylko o nim marzą) i nie wiedzą, jak zacząć. Podczas Startup Weekendu spotykają podobnych sobie ludzi, o różnych kompetencjach. Tworzą zespół, dzielą się zadaniami, korzystają ze wsparcia doświadczonych mentorów i przymierzają się do realizacji swego pomysłu, który podczas finału prezentują przed jury.

Natomiast Startup Weekend Kids to podobne warsztaty, tylko skierowane do dzieci oraz dorosłych – połączenie doskonałej zabawy, nienachalnej nauki i zupełnie poważnej pracy w zespołach dzieci-dorośli. To dla wszystkich świetny trening weryfikacji pomysłów, organizacji pracy i dzielenia się zadaniami odpowiednio do kompetencji. Dzieciaki przede wszystkim uczą się, że MOGĄ sięgać dalej, że warto poszerzać swoje horyzonty i zdobywać różne kompetencje, ale też poznają w praktyce drogę od pomysłu do biznesu… a w każdym razie jej początki. Dorośli eksperci mają natomiast świetną okazję, aby poznać nieszablonowe, dziecięce podejście do rozwiązywania problemów, a jednocześnie być dla nich wsparciem oraz inspiracją do nauki przydatnych umiejętności.

- Dzieci-pomysłodawcy uczą się pracy w zespole, w którym każdy ma inne umiejętności. Zadaniem nastolatków jest przedstawić i dopracować pomysł, ustalić plan działania i rozdać zadania, dotrzeć do potencjalnych odbiorców i sprawdzić potencjał pomysłu. Dorośli programiści, graficy i ludzie od biznesu służą i inspirują kompetencjami, pomagając stworzyć działający prototyp – wyjaśnia zasady warsztatów Krzysztof Gontarek, organizator wydarzenia i prezes Fundacji “Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne”.

Czy wiek nastoletni to nie za wcześnie na „zabawę w biznes”? Przecież szkoła, nauka, zajęcia dodatkowe, zabawa, koledzy, rodzina… Oczywiście, nie wszystkie przedsiębiorcze dzieciaki uczestniczące w Startup Weekend Kids zaraz po wyjściu z warsztatów zostają zdeklarowanymi programistami i w wieku 18 lat z sukcesem sprzedają swoją apkę. Ale wszystkie, pracując w zespole dzieci-dorośli, ćwiczą – bardzo zaniedbywaną w procesie edukacji – umiejętność pracy w zespole.

- Dzieciaki uczą się, że łącząc kompetencje można osiągnąć dużo więcej niż będąc „samotnym żaglem”. Umiejętności opracowania planu biznesowego, oceny potencjału swego pomysłu czy poznanie podstaw marketingu i PRu, nie mówiąc już o podniesieniu kompetencji cyfrowych (korzystanie z przydatnych narzędzi internetowych, nauki programowania, czy projektowania graficznego) są cenne dla każdego młodego obywatela cyfrowego społeczeństwa – przekonuje Krzysztof Kaczmar, Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Najlepiej po prostu sprawdzić, jak to działa. Już 9-11 czerwca w Warszawie doskonała zabawa w biznes gwarantowana. Na Startup Weekend Kids zaprasza organizator – Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne” oraz główny partner wydarzenia Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Bilety dla dzieci już zostały wyprzedane, ale wciąż są jeszcze miejsca (bezpłatne) dla dorosłych ekspertów - programistów, grafików, ludzi od biznesu, którzy chcieliby spędzić weekend w kreatywnym, inspirującym towarzystwie aktywnej młodzieży.

- Dzieci mamy już komplet na wydarzenie - informuje Krzysztof Gontarek. - Jednak jeśli jesteś programistą lub grafikiem komputerowym i chcesz spróbować swoich sił w wolontariacie, a jednocześnie zainspirować i zachęcić młodych ludzi do pogłębiania ich kompetencji cyfrowych, to jeszcze do końca 8 czerwca (czwartek) możesz zgłosić się na wydarzenie pod adresem https://swkidswawa2.eventbrite.com

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Startup Poland. Patronatu medialnego udzieliły Dziennik Internautów, Mam Startup, Mam Biznes i Grayling Polska.

