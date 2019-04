Pomóż zdrowiu bez wychodzenia z domu

E-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia – to tylko niektóre nowości, które dla pacjentów w ostatnim czasie przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Cyfryzacji dało klucz, dzięki któremu szybko i bez wysiłku z nich skorzystasz. Co to takiego? Profil Zaufany (PZ).

Po co pacjentowi Profil Zaufany? M.in. po to, aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które daje dostęp do naszej historii e-recept i e-skierowań. IKP sprawdzi się również w sytuacji, w której zapomnisz jaką dawkę leku lekarz przepisał Twojemu dziecku. To tam szybko i przede wszystkim bezpiecznie zweryfikujesz informacje o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Internetowe Konto Pacjenta pozwala na otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza, a także otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu, jak i po konsultacji telemedycznej – na odległość.

Oto dwa proste kroki, dzięki którym uzyskasz dostęp do Internetowego Konta Pacjenta:

Krok 1: Załóż Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Zrobisz to w kilka minut. Masz dwie opcje.

Opcja 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego. Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Opcja 2: Profil Zaufany możesz założyć również bez wykorzystania do tego celu bankowości elektronicznej - przez Internet, potwierdzając go w punkcie potwierdzającym. Wejdź na tę stronę, wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym. Odwiedź punkt potwierdzający. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy.

Krok 2: Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego

Świetnie! Masz już dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta

PAMIĘTAJ! Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany, gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twoich danych.

Co jeszcze dla zdrowia?

Jeśli wyjeżdżamy za granicę, warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Do tego również przyda się Profil Zaufany. EKUZ to bezpłatna karta, która zapewnia pomoc w przypadkach nagłych zachorowań w trakcie pobytu za granicą. Każdy kto ją posiada, a przebywa na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), ma prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń miejscowej publicznej służby zdrowia. Koszty uzyskanej pomocy medycznej są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Chcesz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub sprawdzić, czy Twój pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń? To także możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że założysz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i potwierdzisz swoją tożsamość. Jak? Oczywiście przez Profil Zaufany.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji