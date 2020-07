Poly: Praca hybrydowa to konieczność. Aby stawić czoła obecnym wyzwaniom musimy przedefiniować nie tylko to, gdzie pracujemy, ale także jak i po co

Raport Poly, zatytułowany Hybrid Working: Creating the “next normal” in work practices, spaces and culture (Praca hybrydowa: tworzenie „nowej normalności” w metodach, miejscach i kulturze pracy) analizuje opinie ekspertów z zakresu m.in. architektury, zarządzania i futurystyki, analizujących kierunki przyszłych zmian w środowiska i psychologii pracy. Zdaniem autorów raportu pracownicy zyskają elastyczność i większe możliwości wyboru, co przełoży się na większą motywację i zdolność współpracy w zespołach, wzmacniając kondycję firm.

Darrius Jones, executive vice president oraz chief strategy officer w Poly wyjaśnia: „Okoliczności związane z pandemią COVID-19 są szansą dla firm do zakwestionowania obecnego sposobu postrzegania pracy i nadania jej nowego kształtu w przyszłości. W „nowej normalności” — w reakcji na zaistniałe okoliczności oraz w miarę wprowadzania nowych metod pracy — nastąpi upowszechnienie się pracy hybrydowej charakteryzującej się większą elastycznością co do miejsca pracy, dostosowania otoczenia pod kątem maksymalizacji zaangażowania i produktywności, i oraz dopasowania do stylu życia i pracy poszczególnych pracowników”.

Praca po zamrożeniu gospodarki

Hybrid Working wprowadzi:

nowe modele pracy — nowe jej zasady, zapewniające pracownikom elastyczność pod względem czasu i miejsca jej wykonywania;

pracę zadaniową — rozliczanie pracownika nie z obecności w miejscu pracy w wyznaczonych godzinach, ale z produktywności i osiąganych wyników;

optymalizację inwestycji — indywidualne miejsce pracy, wyposażone w odpowiednie technologie i sprzyjające współpracy można stworzyć wszędzie, niekoniecznie w firmowym biurze.

Tom Cheesewright, specjalista w dziedzinie futurologii i współautor raportu Poly, mówi: „Charakter pracy zmieniał się już przed pandemią. Dzisiaj nieliczni mogą twierdzić, że zmiana jest ograniczona przez bariery technologiczne, ale zamrożenie gospodarki pokazało, że do prawdziwej zmiany nie jest potrzebny jedynie sprzęt, ale zmiana w aspekcie kultury pracy. Przyszłość to elastyczne środowisko, które zaspokaja potrzeby wszystkich pracowników, dając im poczucie spełnienia w pracy, w zamian za co maksymalizują oni wzrost zatrudniającej ich firmy”.

Przestrzenie do pracy hybrydowej

Sarah Susanka, architektka i założycielka Susanka Studios wskazuje następujące główne globalne trendy dotyczące przestrzeni i miejsc, w których będziemy pracować po 2020 roku.

Biuro domowe stanie się tak samo ważne, jak dobrze zaprojektowana kuchnia — liczyć się będą ergonomia i inspirujące zagospodarowanie przestrzeni.

Upowszechnienie się coworkingu — firmy będą inwestować w przestrzenie coworkingowe położone poza miastem, starając się przyciągać uzdolnioną kadrę. Współpraca w grupach oraz powiązania społeczne ze współpracownikami i innymi osobami będą podsycały pomysłowość i innowacyjność.

Zmiana panoramy miasta — czy wciąż będą powstawać nowe wieżowce biurowe? Miasta zachowają przede wszystkim funkcję mieszkalną, integrując się ze stylem życia ludzi, którzy będą chętniej korzystali z restauracji traktowanych jak przedłużenie własnej kuchni, czy z lokalnych siłowni i klubów fitness.

Zarządzanie zmianami kulturowymi

Megan Reitz, wykładająca “leadership and dialogue” na Hult Ashridge Business School uważa, że firmy muszą trwale wprowadzić pewne fundamentalne zmiany w trybie hybrydowym, umożliwiające pracownikom zgłaszanie uwag, pomysłów i inicjatyw. Według raportu Poly zespół będzie elastyczny, innowacyjny, etyczny i empatyczny tylko wtedy, gdy w kulturze jego pracy występują następujące cechy:

Integracja — zróżnicowane zespoły mają lepsze wyniki, ale trzeba umieć wykorzystać i docenić tę różnorodność.

Dociekliwość — uniwersalne metody zarządzania nie zawsze się sprawdzają. Pracownicy będą różnie reagować na hybrydowy tryb pracy, a menedżerowie muszą nauczyć się dociekliwości ciekawości i zadawania pytań.

Zorientowanie na cel — zauważamy, że szersze cele są przedstawiane o wiele za późno, a przecież odpowiednia koncentracja na efekcie może posłużyć za kompas w czasach zmian i przyczynić się do poprawy efektywności w miejscu pracy.

Zmiana dzięki technologii

„Technologia ma do spełnienia ważną funkcję w tworzeniu „nowej normalności”, umożliwiając stałe przepływy pracy między ludźmi i miejscami oraz sprawną komunikację i współdziałanie podsycające motywację i zaangażowanie wirtualnych zespołów” — mówi Darrius Jones z Poly. „Odpowiednio reagując, modyfikując metody działania i przyjmując nowe rozwiązania, możemy sprostać nadchodzącym wyzwaniom i konsekwentnie ewoluować zgodnie z kolejnymi falami zmian”.

Raport Poly Hybrid Working: Creating the “next normal” in work practices, spaces and culture znajdziecie pod linkiem.