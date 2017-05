Polsko-szwedzki startup Skriware wśród 50 najbardziej innowacyjnych startupów na świecie

Kairos Society to powstała w 2008 roku w San Francisco globalna społeczność oraz fundusz wspierający twórców innowacyjnych startupów. Dzięki działalności Kairos wyrosły tak znane globalne marki jak Periscope, Casper, Digital Genius czy FiscalNote. Organizowany corocznie przez społeczność konkurs Kairos 50 wyłania najlepsze pomysły na biznes i otwiera przed ich twórcami nowe możliwości rozwoju.

Polsko-szwedzki startup Skriware został wybrany spośród ponad 1000 zgłoszonych firm z prawie 80 krajów na świecie. To wyróżnienie, które pozwala pokazać się na arenie światowej w otoczeniu najbardziej wpływowych przedstawicieli kadry managerskiej Fortune 500. Wśród gości zaproszonych na Kairos Global Summit znaleźli się przedstawiciele mediów oraz czołowi inwestorzy i eksperci branżowi, tacy jak Werner Vogels (CTO Amazon), Timothy Draper (Partner, Draper & Associates), Jeff Glueck (CEO, Foursquare), John Sculley (ex-CEO, Apple), czy Dick Fuld (ex-CEO, Lehman Brothers). Udział w wydarzeniu to świetna okazja dla młodych przedsiębiorców do pozyskania finansowania niezbędnego do międzynarodowej ekspansji.

- Dzięki udziale w Kairos Global Summit udało nam się poznać wpływowe osoby ze świata biznesu i nawiązać wiele wartościowych kontaktów. Jesteśmy obecnie w trakcie tworzenia nowoczesnego programu edukacyjnego, opartego o druk 3D i wykorzystującego proces modelowania, budowania i programowania robotów. Nasz pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i otrzymaliśmy konkretne propozycje współpracy. Dzięki wsparciu otrzymanemu na Kairos Global Summit jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani i czujemy, że otworzyły się przed nami drzwi do olbrzymiego potencjału drzemiącego w rynku USA - mówi Karol Górnowicz, CEO w Skriware.

Firma oferuje drukarkę 3D zintegrowaną z autorską platformą Skrimarket, umożliwiającą drukowanie za pomocą jednego kliknięcia oraz projektowanie własnych modeli 3D w dedykowanym kreatorze. Startup rozwija też ofertę edukacyjną, wspierającą kształcenie najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) łączących kreatywność i praktyczną wiedzę techniczną.

Zespół Skriware pracuje obecnie nad drugim modelem drukarki. Nowe urządzenie będzie wykorzystywać szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych, w tym między innymi rewolucyjny interfejs, który ma według przedstawicieli firmy znacząco ułatwić proces wydruku.