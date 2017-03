Polsko-francuski startup nagrodzony za rozwiązanie usprawniające jakość transportu leków

Niezależne jury wyróżniło firmę za wybitne osiągnięcia w branży, nagradzając innowacyjną technologię zastosowaną w izotermicznych pojemnikach. – Nasza technologia pozwala na automatyczny i niezwykle skrupulatny monitoring warunków termicznych w transporcie substancji lub produktów, które są szczególnie wrażliwe na najmniejsze wahania temperatury. Analiza prowadzona w czasie rzeczywistym daje pewność, że przewożone produkty przez cały czas były odpowiednio zabezpieczone i nie utraciły swoich właściwości - mówi Jérémy Laurens, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Blulog.

Izotermiczne pojemniki wyposażone w technologię opatentowaną przez Blulog są dedykowane m.in. branży medycznej i farmaceutycznej. Jednymi z produktów wyjątkowo podatnych na zmianę warunków środowiskowych są np. niektóre leki cytostatyczne (przeciwnowotworowe) czy szczepionki, których temperatura podczas transportu powinna wynosić od 2 do 8°C. Jakiekolwiek wahania spowodują obniżenie bądź utratę właściwości farmaceutyków.

Rozwiązanie zaproponowane przez Blulog opiera się na urządzeniach wielkości karty kredytowej, monitorujących temperaturę online, wykorzystujących technologię NFC – całość jest szybko i łatwa w instalacji w izotermicznym pojemniku do transportu. Rejestratory mierzą temperaturę z dokładnością +/- 0,2°C w zakresie od 0 do 30°C oraz +/-0,4°C w pozostałym zakresie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu już korzysta z innowacyjnego rozwiązania, a w kolejce są następne placówki. - Pojemniki izotermiczne z technologią monitoringu temperatury mogą rozwiązać problemy związane z transportem do szpitali np. leków czy substancji biologicznych, co do których należy mieć pewność, że były przewożone w odpowiednich warunkach. Technologia została zaprojektowana w taki sposób, by mógł ją obsłużyć każdy uprawniony pracownik medyczny - komentuje Jérémy Laurens.

Obsługując transport z użyciem technologii Blulog, wystarczy przygotować produkty, np. leki do wysyłki, a po wybraniu odpowiedniego profilu w aplikacji, umieścić je w pojemniku i szczelnie zamknąć. Temperatura wewnątrz pojemnika jest mierzona w trakcie całego procesu transportu. Przy odbiorze towaru wystarczy przyłożyć smartfon wyposażony w technologię NFC lub inny czytnik do oznaczonego na pojemniku miejsca, by uzyskać dostęp do całej historii temperatur. Odbywa się to bez otwierania opakowań, zapewniając możliwość utrzymania właściwiej temperatury dla leków podczas transportu.

Kongres Pharm Connect, podczas którego nagrodzono Blulog, odbywa się corocznie w Budapeszcie, stolicy Węgier. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 500 reprezentantów firm z ponad 20 krajów. To jedno z najważniejszych wydarzeń biznesu farmaceutycznego i biotechnologicznego w tej części Europy.