Polskie przepisy i rozwiązania z zakresu telemedycyny

Forum Zdrowia Publicznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców opowiedziało się za stworzeniem w polskich przepisach ram dla stosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny, w tym teleradiologii. Wprowadzenie teleradiologii do polskiego systemu opieki zdrowotnej umożliwi pacjentom wykonywanie specjalistycznych badań pod zdalnym nadzorem lekarza, do którego w warunkach tradycyjnych nie mieliby możliwość dotarcia. To z kolei przełoży się pozytywnie na liczbę wykonywanych badań.

Podstawowe warunki udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej opisuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 roku. Niestety, w akcie w odniesieniu do świadczeń tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, nie ma mowy o teleradiologii. Forum Zdrowia Publicznego ZPP postuluje, by warunki realizacji świadczeń w zakresie personelu uzupełnić – dla lekarza specjalisty, pełniącego nadzór radiologiczny nad badaniem, alternatywą powinna być możliwość zdalnego pełnienia nadzoru nad badaniami.

Jednocześnie, zmiany wymaga ustawa z 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe, która nie opisuje wprost teleradiologii i nadzoru radiologicznego. Forum Zdrowia Publicznego postuluje, by wprowadzić do ustawy delegację dla Ministra Zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia wymagań i szczegółowych zasad realizacji systemu nadzoru nad pacjentem w rentgenodiagnostyce w tym w szczególności rozdzielenia zdalnego nadzoru radiologicznego od bezpośredniego nadzoru nad pacjentem.

Zmian wymaga także rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Forum Zdrowia Publicznego przy ZPP apeluje o rozszerzenie definicji teleradiologii, a także o określenie minimalnych warunków organizacyjnych podczas realizacji świadczenia w formie zdalnej. W opinii ekspertów Forum Zdrowia Publicznego, należałoby dodać również definicję nadzoru radiologicznego, który mógłby być świadczony zarówno osobiście, jak i zdalnie. Konieczne byłoby też uwzględnienie możliwości zdalnego dokonania opisu badania.

Źródło: ZPP