Polskie miasta bardziej „smart”

Domowe urządzenia, które działają w ramach IoT, takie jak lodówka czy termostat, najczęściej łączą się między sobą przy pomocy sieci Wi-Fi bądź Bluetooth. Takie rozwiązanie sprawdza się, kiedy mamy do czynienia z niewielkim obszarem oraz, ze względu na relatywnie duże zapotrzebowanie na prąd, tylko w przypadku urządzeń na stałe podłączonych do źródła zasilania. Naturalnym jest więc pytanie – co z sieciami IoT na dużych obszarach jak np. fabryki czy miasta, gdzie potrzeba wielu autonomicznych czujników, do których doprowadzenie kabli jest trudne i kosztowne?

Rozwiązaniem, jak twierdzi operator BCAST, jest LPWAN. To skrót od Low Power Wide Area Network, czyli specjalnej sieci połączonych ze sobą urządzeń, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Sieć została zaprojektowana, by w prosty i efektywny kosztowo sposób móc na dużym obszarze (np. w mieście) umożliwić funkcjonowanie systemu IoT. Tak jak w każdym innym rodzaju technologii, tak i w przypadku LPWAN niezbędny jest wspólny standard gwarantujący kompatybilność.

Zaletą standaryzacji sygnału jest możliwość implementacji sensorów, które będą monitorować i przekazywać niemal dowolny rodzaj informacji. Takie rozwiązanie posiada wiele zastosowań, które warto podzielić na trzy główne obszary:

przemysłowy – w przypadku zastosowań komercyjnych LPWAN sprawdzi się przede wszystkim w fabrykach, gdzie na bieżąco może przekazywać dowolne potrzebne informacje o stanie urządzeń oraz ich otoczeniu (np. aktualnie wykonywane zadanie, temperatura czy wypełnienie zbiorników), a także o ich położeniu (LPWAN umożliwia śledzenie nadajnika w przestrzeni bez wykorzystania GPS), co pozwala na kontrolę np. nad dystrybucją zasobów oraz przeciwdziałanie kradzieżom.

publiczny – dzięki zastosowaniu systemu IoT w przestrzeni publicznej możliwe będzie bieżące zarządzanie takimi parametrami jak ruch uliczny czy odpady komunalne oraz błyskawiczne wykrywanie awarii układów – wodociągów, sieci przesyłowych czy sygnalizacji świetlnej. Systemy te mogą posłużyć także służbom ratunkowym na wczesne wykrywanie zdarzeń w miejscach przyległych do aglomeracji, jak np. pożary lasów. Ponadto, dzięki danym pochodzącym z urządzeń IoT należącym do mieszkańców, miasto otrzymuje cenne informacje odnośnie przemieszczania się i życia mieszkańców w podziale na takie kategorie jak płeć, wiek, klasa społeczna czy dochody, dzięki czemu możliwe jest lepsze zaplanowanie przyszłych inwestycji.

prywatny – dzięki pracy w sieci LPWAN, użytkownicy domowi ponoszą znacznie niższe koszty przy budowie własnego smart-domu, zarówno podczas instalacji, jak i użytkowania (brak konieczności opłat, niższe zużycie energii).

Źródło: BCAST