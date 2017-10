Polskie firmy najliczniej reprezentowane w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Zwycięzcą rankingu została czeska spółka Kiwi.com. Spośród polskich firm najwyżej, bo na czwartym miejscu znalazł się Tooploox. Średnia dynamika wzrostu przychodów firm znajdujących się w tegorocznej edycji rankingu wynosi 1 127 proc. i jest wyższa niż rok wcześniej.

W zestawieniu uplasowały się 22 firmy z Polski. Aż 19 z nich znalazło się w głównej kategorii „Technology Fast 50” oraz trzy w podkategorii „Wschodzące Gwiazdy”. Na drugim miejscu pod względem liczby spółek znalazła się Chorwacja, która w głównej kategorii rankingu ma osiem firm. Trzecie miejsce pod tym względem przypadło Litwie z sześcioma firmami. Poza tym w kategorii „Technology Fast 50” swe miejsce znalazły także przedsiębiorstwa z Czech (5), Rumunii (3), Bułgarii, Węgier i Słowacji (po 2) oraz Bośni i Hercegowiny, Estonii i Łotwy (po 1).

„Wschodzące Gwiazdy” zwycięzcami rankingu

Zwycięzcą Deloitte Technology Fast 50 CE jest internetowa wyszukiwarka lotów Kiwi.com z Czech, która rok temu debiutowała w kategorii „Wschodzące Gwiazdy”. Spółka osiągnęła wzrost przychodów na poziomie niemal 7,2 tys. proc. (przychody 2016 versus 2013 rok). Jeżeli firma w ciągu kolejnych lat utrzyma podobną dynamikę wzrostu, to w 2021 roku Kiwi ma szansę stać się światowym liderem w sprzedaży podróży online. – „Kolejny raz w naszym rankingu liderem została firma, która jeszcze rok temu była zbyt młoda, by znaleźć się w głównej kategorii. Szczególnie cieszy fakt, że po raz kolejny zdecydowaną większość, bo aż 68 proc. w zestawieniu stanowią podmioty, które znalazły się w nim po raz pierwszy, co dodatkowo pokazuje, z jakim powodzeniem młodym firmom udaje się komercjalizować rozwijane przez nie technologie” – mówi Agnieszka Zielińska, Partner, Dział Doradztwa Finansowego, Lider Programu Central European Fast 50, Deloitte.

Na drugim miejscu uplasował się debiutant – litewska firma Deeper. Trzecie miejsce należy do czeskiej firmy Prusa Research. W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy polskie firmy: Tooploox (4 miejsce), Absolvent.pl (5 miejsce) oraz Cloud Technologies (9 miejsce).



W tym roku do udziału w rankingu zgłosiło się ponad 300 firm.

Stabilny wzrost spółek technologicznych

Średni wzrost przychodów firm, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu wyniósł 1 127 proc. (przychody 2016 versus 2013 rok). Rok wcześniej było to 1 057 proc. – „Już drugi rok z rzędu średnia dynamika wzrostu przychodów w naszym zestawieniu przekracza 1000 proc., co pokazuje, w jak mocno wzrostowej fazie znajduje się branża nowych technologii. Niemal połowa spółek z tegorocznego rankingu już rozwija swoją działalność i analizuje możliwości jej rozszerzenia poza rynki Europy Środkowej. Eksport technologii stanowi optymistyczny prognostyk na przyszłość dla regionu” – mówi Agnieszka Zielińska. Średni wzrost przychodów polskich firm, które znalazły się w głównej części zestawienia wyniósł ponad 790 proc. Aby znaleźć się w rankingu spółka musiała osiągnąć wzrost co najmniej w wysokości 310,4 proc.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczny główny ranking „Technology Fast 50” zdominowały firmy zajmujące się rozwiązaniami IT, w tym tworzące aplikacje mobilne i UX-design, budujące platformy e-commerce, automatyzację procesów marketingowych czy rozwiązania w zakresie Data Science, Big Data, Internet of Things w oparciu o rozwiązania w chmurze. Stanowią one aż 78 proc. wszystkich spółek, które znalazły się w zestawieniu (rok wcześniej 74 proc.). W rankingu znalazły się również spółki z rozwiązaniami technologicznymi w zakresie innowacyjnych rozwiązań światłowodowych, rozpoznawania głosu, radiologii cyfrowej, platform fin-techowych, czy precyzyjnych instrumentów pomiarowych dla kosmonautyki

W tym roku po raz drugi przyznano nagrodę „Most Disruptive Innovation”. Jej laureatem może zostać spółka, której technologie, produkt lub usługi mają szanse stać się przełomowe i wywrzeć rewolucyjny wpływ na rynek. W tegorocznej edycji uhonorowano serbską spółkę DADANCO Europe, dostawcę energooszczędnych technologii grzewczych i wentylacyjnych. Wyróżnienie zdobyła firma UiPath z Bukaresztu, która jest prężnie rozwijającym się dostawcą rozwiązań RPA.

Szczegółowe wyniki rankingu

Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe skupia najszybciej rozwijające się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych. W jego skład wchodzą trzy kategorie: główna „Technology Fast 50” oraz dwie podkategorie „Wschodzące Gwiazdy” i „Wielka Piątka”. Firmy same zgłaszają chęć udziału w rankingu, a eksperci Deloitte weryfikują dane przesłane przez firmy. Laureaci rankingu Central Europe automatycznie wezmą udział w rankingu o szerszym zasięgu geograficznym „Technology Fast 500 EMEA”, którego pełne wyniki poznamy w grudniu br.

Kryteria ogólne dla wszystkich kategorii:

spółka opracowuje lub wytwarza autorskie i/lub ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe,

posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych,

posiada siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie,

być firmą technologiczną, a jej działalność musi zawierać się w jednej z kategorii: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie, nauki przyrodnicze.

Kategoria główna „Technology Fast 50”

Kryteria szczegółowe dla firm w kategorii głównej:

działa na rynku co najmniej od czterech lat (brano pod uwagę przychody z lat 2013-2016),

w rozpatrywanych okresach rocznych osiąga przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro.

Kategoria „Wschodzące Gwiazdy”

Kryteria szczegółowe dla firm w podkategorii „Wschodzące Gwiazdy”

historia działalności nie jest krótsza niż trzy lata,

w rozpatrywanych okresach rocznych osiąga przychody operacyjne nie mniejsze niż 30 tys. euro.

Kategoria „Wielka Piątka”

Kryteria szczegółowe dla firm w kategorii „Wielka Piątka”

działa na rynku co najmniej od czterech lat,

w rozpatrywanych okresach rocznych osiąga przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro, z tymże w ostatnim rozpatrywanym roku przychody nie mogą być niższe niż 25 mln euro.

W tym roku jedynie trzy firmy spełniły wyżej wymienione kryteria:

Pełny raport dostępny jest na stronie: www.deloitte.com/fast50ce