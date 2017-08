Polskie firmy mają coraz większe trudności z zatrudnianiem specjalistów IT

Na początku tego roku branża IT miała zapotrzebowanie na mniej więcej 50 tys. programistów. Pod koniec roku będzie ono jeszcze większe, ponieważ rynek IT rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Wynika to z postępującej cały czas cyfryzacji, jak również inwestycji firm technologicznych, które tworzą u nas centra kompetencyjne czy badawczo-naukowe. Inwestorów zachęcają relatywnie niskie koszty prowadzenia biznesu w naszym kraju, a także wysoka jakość pracowników – w rankingu konkursu programistycznego TopCoder polscy specjaliści IT zajmują trzecie miejsce na świecie.

Trudności firm z zatrudnianiem programistów nie wynikają jednak jedynie z tego, że jest ich w naszym kraju za mało. Problemem często jest też to, że prowadzone procesy rekrutacyjne nie są adekwatne do oczekiwań kandydatów. Nierzadko składają się one z kilku etapów, są bardzo skomplikowane, a na wyniki trzeba czekać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Wiele osób to zniechęca i nie chcą one brać w takich procesach rekrutacyjnych udziału. - Gdyby procesy rekrutacyjne były krótsze bądź zdalne, co na polskim rynku jest już widoczne, większość specjalistów byłaby chętna do rozmowy z pracodawcami. Aktualnie mamy rynek kandydata, więc to firmy powinny się dostosować do pracowników, a nie odwrotnie – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Szymon Płodowski z firmy HRK.

Pracodawcy, którzy nie potrafią znaleźć odpowiednich programistów, mogą skorzystać z pomocy firm rekrutacyjnych. Mają one szerokie sieci kontaktów i wyspecjalizowane narzędzia, dzięki czemu jest im łatwiej docierać do dobrych kandydatów. W obecnych czasach bardzo ważną rolę w rekrutacji odgrywają też media społecznościowe, które ułatwiają dostęp do potencjalnych pracowników. Wiele firm ciągle nie zdaje sobie z tego sprawy. Nowym trendem w Polsce jest natomiast organizowanie hakatonów, czyli specjalnych konkursów, podczas których programiści rozwiązują postawione przed nimi zadanie i rywalizują o miano najlepszego. Dla pracodawców są one świetną okazją do wypatrzenia utalentowanych osób, które można później zatrudnić.