Polski startup z branży FoodTech łączy siły z fińską spółką

Aktualnie fińska spółka Wolt jest obecna w ponad 30 miastach w 11 krajach Europy, gdzie współpracuje z 2500 restauratorami, 3000 kurierami, zatrudniając przy tym ponad 250 pracowników.

W Polsce obecna jest od sierpnia. Miki Kuusi, CEO i współzałożyciel Wolt twierdzi, iż wejście do Polski, to kolejny etap realizacji strategii rozwoju i ekspansji spółki. Polska jest dużym i obiecującym rynkiem, choć dość konkurencyjnym, stąd decyzja o połączeniu sił z Daily, która przetarła ścieżki do branży food delivery w tym kraju.

Jak to działa?

Aplikacja wyświetla użytkownikowi wyselekcjonowaną i różnorodną ofertę restauracji znajdujących się w jego pobliżu. Po wybraniu dania, klient dokonuje zamówienia w kilku prostych krokach, i może śledzić każdy etap jego realizacji w czasie rzeczywistym - od przygotowywania dania, po całą trasę kuriera do domu lub do biura, która trwa maksymalnie do 35-40 min. Do dyspozycji korzystających z aplikacji są konsultanci dostępni w godzinach otwarcia platformy. Ich responsywność, 40 sek. przez live chat, jest jedną z najszybszych na rynku.

Lokalna pozycja odziedziczona

Daily został założony dwa lata temu przez parę przedsiębiorców Nicolasa Jedraszaka, który wcześniej m.in. prowadził Frisco.pl, oraz Małgorzatę Sitkowską. Potencjał rozwoju został uznany przez inwestorów. Są to dwa fundusze Venture Capital: Meta Ventures (KFK) i Alfabeat, oraz kilku inwestorów prywatnych.

Źródło: Wolt