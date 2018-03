Polski startup w świecie projektowania 3D

Z polskiej platformy iMeshup do współdzielenia plików 3D, która swoją pierwszą wersję testową uruchomiła zaledwie miesiąc temu, korzystają już zespoły Microsoft, EA, Magic Leap oraz Oculus.

1000-krotna kompresja plików 3D, którą umożliwia projekt, pozwala je wyświetlać na większości urządzeń przez zwykłą przeglądarkę internetową. Aktualna wersja platformy pozwala edytować pliki .obj .fbx .dae i .skp czyli najpopularniejsze rozszerzenia z programów SketchUp, Blender i Autodesk. Pliki po uploadowaniu przez użytkownika do chmury obliczeniowej można oglądać, edytować i komentować - tak jak dokumenty w Google Docs.

Do wyświetlania grafik wykorzystuje się technologię WebGL, dzięki czemu system jest w pełni kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge oraz Internet Explorer). Platforma używa także zestawu efektów postprocesowych - Grain, Bloom, Refraction, SSAO (Screen Space Ambient Occlusion), FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing), God Rays (Volumetric Light Scattering) i HDR.

Ważną cechą tej platformy jest możliwość udostępniania plików osobom, z którymi współpracujemy. Mogą one po otwarciu przesłanego linka sprawdzić, jak ma wyglądać model 3D oraz jakie jego elementy trzeba zmienić. Plik może na raz oglądać kilkadziesiąt osób, niedługo również na tabletach i smartfonach. Ułatwi to komunikację w międzynarodowych zespołach i sprawdzenie projektu niezależnie od tego, czy ma się dostęp do komputera, czy też korzysta się z urządzenia mobilnego.

Źródło: iMeshup