Polski startup w sektorze Robotic Process Automation

Automatyzacja nazywana także robotyzacją procesów biznesowych wydaje się być nieunikniona. Dotyczy to nie tylko pracy banków, ale także księgowości, obsługi klienta, marketingu czy wszystkich tych sektorów, gdzie proces jest powtarzany, a sekwencję da się zaplanować. Roboty mają uwolnić ludzi od pracy, w której najłatwiej o błąd, zostawiając czas na kreatywne działania.

Jako pierwszy potencjał RPA dla biznesu dostrzegł IBM wprowadzając licencjonowane oprogramowanie pod marką Blue Prism, z którego mogą korzystać firmy dążące do optymalizacji pracy. Z racji kosztów i zakresu prac, jakie muszą być wykonane przez usługodawcę, jest to rozwiązanie postrzegane jako kosztowne i przeznaczone dla dużych graczy. Pobierana jest także opłata za stałą pracę robotów u klienta. Z racji środków, jakie gigant może przeznaczać na rozwój swojego biznesu, postrzegany jest jako lider rynku, choć głównie pracujący dla innych gigantów w swoich sektorach.

Po tym, jak IBM głośno opowiedział się za robotyzacją, pojawiali się inni, mniej lub bardziej niezależni gracze. Niemniej jednak wszystkie modele oparte były o płatne licencje - czy to procesu wdrożenia i pracy robotów, czy też wykorzystywania narzędzi deweloperskich umożliwiających automatyzowanie procesów w firmach.

Rosnące zainteresowanie deweloperów programowaniem robotów popchnęło Krzysztofa Prusika, polskiego programistę mieszkającego w Londynie do opracowywania alternatywnego rozwiązania w obszarze RPA pod nazwą G1ANT. Niedługo potem do Krzysztofa dołączył polski przedsiębiorca, działający głównie na rynku brytyjskim - Tomasz Kmiecik, który wniósł swoje rynkowe know how oraz perspektywę biznesu. Polsko-brytyjski startup początkowo proponował rozwiązanie dedykowane, a w końcu kwietnia tego roku udostępnił całe swoje środowisko programistyczne na darmowej licencji, której warunkiem jest jedynie rejestracja na stronie.

Idea open source okazała się już wielokrotnie skuteczna w świecie IT. Polski startup ma szansę zjednać sobie sympatię deweloperów RPA. Obecnie ma już sporą grupę zarejestrowanych użytkowników, którzy pobrali licencję i zaczęli pracować na narzędziu.

Źródło: G1ANT