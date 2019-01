Polski startup podbija rynki edukacyjne na całym globie

Brainly to platforma do wspierania procesu nauki szkolnej, dzięki której uczniowie z całego świata mogą poszerzać swoją wiedzę oraz mają zapewniony dostęp do wzajemnej nauki online. Obecnie z platformy korzystają uczniowie, rodzice i nauczyciele w ponad 35 krajach m.in. w USA, Indiach, Rosji, Indonezji, czy Brazylii. W Polsce liczba użytkowników serwisu przekroczyła już 7 mln.



Na czym polega fenomen Brainly? Jak podkreśla Michał Borkowski, współzałożyciel platformy i jej CEO, za sukcesem stoi bardzo prosty i przystępny model jej działania. W każdym tygodniu ponad miliard uczniów z całego świata szuka wsparcia w nauce, które pozwoli im osiągnąć lepsze wyniki. To jednak nie wszystko, bo przecież za uczniami stoją rodzice i nauczyciele, którzy poszukują skutecznej metody przekazywania, lub po prostu źródła wiedzy. Obecnie baza serwisu zawiera ponad 50 mln odpowiedzi, jednak jak podkreślają jej twórcy - siłą platformy jest jej społeczność. Na początku zdecydowaną jej większość stanowili uczniowie. Dziś coraz częściej dołączają do niej rodzice, chcący pomóc swoim dzieciom. Na Brainly szukają pomocy z problemami, których sami nie potrafią rozwiązać, bo często nie pamiętają już danego materiału z czasów szkolnych.



Uczniowie korzystają z platformy nie tylko dlatego, że dostarcza ona pomocy ze szkolnymi problemami w czasie rzeczywistym. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w styczniu wśród użytkowników, co trzeci z nich (29,4%), jako największą motywację wskazuje chęć pogłębienia wiedzy i poszerzenia horyzontów, aby lepiej zrozumieć przedmiot szkolny. Co czwarty uczeń (25,3%) podkreśla, że twierdzi, że nie znalazł wystarczająco dużo informacji w szkole, a co dziesiąty (11,4%) deklaruje chęć poprawy ocen.

Źródło: Brainly