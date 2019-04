Polski startup może zasilić 50 tys. dolarów! Wystarczy, że oddasz swój głos

Przez najbliższe trzy tygodnie polski startup Syntoil, zwycięzca czwartej polskiej edycji Chivas Venture, konkursu dla firm zaangażowanych społecznie, będzie walczył o poparcie internautów w rywalizacji o dofinansowanie z puli miliona dolarów. Zmierzy się on z dziewiętnastoma firmami z całego świata. W pierwszym etapie rywalizacji, pomiędzy finalistów zostanie rozdzielone 100 tys. dolarów. Projekt, który zbierze najwięcej głosów internautów otrzyma 50 tys. dolarów, natomiast kolejnych pięć startupów może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tys. dolarów. Pozostałe 900 tys. dolarów jest w rękach jury, które 9 maja w Amsterdamie zadecyduje, który ze startupów zostanie globalnym zwycięzcą Chivas Venture.

Dlaczego warto poświęcić chwilę i zagłosować na polskie rozwiązanie? Co roku, na świecie powstaje ponad 1 mld zużytych opon. Obecnie większość z nich jest spalana w cementowniach, choć można by wszystkie ponownie użyć do produkcji gumy. Dotychczas stosowane, tradycyjne sposoby utylizacji opon powodują, że do atmosfery emitowane są niebezpieczne opary, pyły i związki chemiczne. Syntoil znalazł sposób na rozwiązanie tego problemu, który ma zarówno zbawienny wpływ na środowisko, jak i jest finansowo opłacalny dla przemysłu gumiarskiego. Firma opracowała proces, gdzie odpady gumowe przetwarzane są na sadzę, olej i gaz, które można wykorzystać ponownie do produkcji gumy.

Głosy internautów mogą na zawsze zmienić bieg ich działalności. Głosowanie startuje 9 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia, do północy. Na polskie przedsiębiorstwo można oddać głos na tej stronie.

Źródło: Syntoil