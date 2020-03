Polski startup Helping Hand wprowadza do Europy przełom w terapii uzależnień

Co piąty Polak zmaga się w swoim życiu przynajmniej z jednym z zaburzeń psychicznych

Eksperci alarmują, że 3 mln naszych rodaków pije alkohol w sposób ryzykowny bądź szkodliwy, 9,5 mln pali nałogowo papierosy, a 1,5 mln doświadczyło depresji. Zwiększa się również liczba uzależnionych od internetu, zakupów, telefonu, ale również od pracy. Sytuację pogarszają dodatkowo problemy z dostępem do psychoterapii. Czas oczekiwania na wizytę u terapeuty świadczącego usługi w ramach NFZ jest bardzo długi, a na prywatną terapię nie każdy może sobie pozwolić. Powyższym wyzwaniom może sprostać digital therapeutics, szybko rozwijający się trend cyfrowej terapii uzależnień i zaburzeń psychicznych, wywodzący się z mobile health (mHealth). Rozwiązaniami tego typu coraz bardziej interesują się szpitale, placówki zdrowia i ubezpieczyciele.

Zgodnie z wynikami raportu Deloitte sprzyja on projektowaniu rozwiązań, dzięki którym ludzie mogą lepiej zadbać o swoje zdrowie, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku typu wellness. Globalny rynek terapii cyfrowej w 2017 r. został wyceniony na 1,751 mld dolarów i w ciągu najbliższych pięciu lat ma osiągnąć wartość 7,833 mld dolarów z CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 20,5% w okresie prognozy. Odpowiedzią na światowe trendy w rozwoju digital therapeutics jest innowacyjna platforma Helping Hand, która dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji stanowi unikatowe rozwiązanie na polskim i europejskim rynku – zarówno dla osób borykających się z uzależnieniem, jak i profesjonalistów, którzy pomagają im wyjść z problemu.

– Terapia cyfrowa wzbudza coraz większe zainteresowanie. Korzyści oferowane w trakcie terapii online doceniają nie tylko osoby uzależnione, ale również podmioty świadczące usługi zdrowotne oraz ubezpieczyciele i profesjonaliści pracujący bezpośrednio z pacjentami. Bezpieczna, często anonimowa komunikacja z terapeutą, dostępność 24h i wreszcie znaczne niższe koszty w stosunku do stacjonarnej terapii, to tylko część plusów terapii cyfrowej. Helping Hand to milowy krok w dziedzinie digital therapeutics na rynku polskim i europejskim. Już dziś możemy się pochwalić dużymi sukcesami. W przypadku uzależnienia od alkoholu, od którego zaczęliśmy, mamy 67% skuteczność w predykcji złamania abstynencji. Model ten jest stale udoskonalany tak, aby osiągnął skuteczność na poziomie 86-90%, co pozwoli zaplanować skuteczną interwencję terapeutyczną – tłumaczy Marcin Brysiak, CEO i pomysłodawca Helping Hand.

Prace nad platformą trwały ponad dwa lata. Na początku do dyspozycji użytkowników była prosta aplikacja mobilna, z dostępem do dzienniczka głodu i uczuć – narzędzi rekomendowanych przez profesjonalistów ds. terapii uzależnień. Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz od inwestorów prywatnych, powstał unikalny i zaawansowany ekosystem oparty na sztucznej inteligencji, z całym spektrum różnorodnych funkcji wspierających pracę profesjonalisty i sposób leczenia użytkownika. Jego twórcy mają obecnie ponad 1 200 000 danych, na podstawie których opracowywany jest pierwszy w Europie algorytm predykcji złamania abstynencji. Ekosystem rozwijany jest jako produkt medyczny, a jego zadaniem jest profesjonalne, terapeutyczne wsparcie użytkownika mającego problem z różnego rodzaju uzależnieniami oraz związanymi z nimi problemami psychicznymi.

Mimo że platforma wykorzystuje najnowsze technologie (smartfony, cloud computing, sztuczna inteligencja), to korzysta jednak z tradycyjnych oraz zweryfikowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych: terapii grupowej (czat, forum), terapii indywidualnej (kontakt z certyfikowanym profesjonalistą w formie czatu i wideo czatu), sprawdzonych naukowo i w praktyce terapeutycznej narzędzi diagnostyki uzależnień i problemów psychicznych (zestaw specjalnie opracowanych dedykowanych, mobilnych kwestionariuszy) czy analizy danych ilościowych i jakościowych, prowadzonych w ramach badań i terapii. Co ważne, platforma umożliwia użytkownikowi dowolną zmianę terapeuty, jednak nowy profesjonalista zawsze otrzymuje dostęp do całej historii leczenia i aktywności użytkownika w aplikacji.

– Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w zakresie poprawy wydajności i jakości naszych systemów opieki zdrowotnej. Helping Hand może sprawić, że osoby dotknięte stygmatyzacją, zwłaszcza młodzi ludzie, będą informować lekarzy o swoim zdrowiu, wykorzystując do tego smartfona lub inne urządzenia mobilne. Dzięki rozwiązaniom digital therapeutics długie kolejki pod gabinetem oraz ogromny stres związany z przyznaniem się do uzależnienia nie muszą już być problemem stojącym na czyjejś drodze do rozpoczęcia terapii – mówi Krzysztof Przewoźniak, Kierownik B+R w Helping Hand.

Marketplace z inteligentnym narzędziem predykcyjnym

Helping Hand to nie tylko aplikacja wspierająca osoby uzależnione, ale również marketplace dla terapeutów – gotowy ekosystem integrujący dane pochodzące od pacjentów i profesjonalistów. Terapeuta nie musi tracić czasu na zbieranie wywiadu podczas każdej sesji – ma bowiem dostęp do szeregu danych o użytkowniku. Widzi jego pełną aktywność w aplikacji – wie, kiedy po raz pierwszy zalogował się w systemie, przegląda wypowiedzi, sprawdzając ich wydźwięk, monitoruje resety licznika trzeźwości. To unikatowe na europejskim rynku rozwiązanie – profesjonalista zna całą historię pacjenta, co znacznie ułatwia rozpoczęcie terapii. Do dyspozycji otrzymuje również opracowaną przez specjalistów bazę kwestionariuszy, które pozwalają potwierdzać wstępne diagnozy i są przypisywane do konkretnej osoby. Platforma to również nowoczesne źródło przychodów dla terapeutów, których w Polsce ciągle brakuje. Dzięki rejestracji w panelu SUPERTERAPEUTY profesjonaliści mogą mieć więcej klientów i być bardziej skuteczni dzięki narzędziom wspierającym pracę z użytkownikami.

Jedyny w Polsce projekt łączący środowiska naukowe, startup’owe i technologiczne

Ekosystem Helping Hand rozwijany jest jako produkt medyczny, którego zadaniem jest profesjonalne, terapeutyczne wsparcie użytkownika mającego problem z różnego rodzaju uzależnieniami oraz związanymi z nimi problemami psychicznymi. Nad medyczną stroną platformy czuwa Rada Naukowa, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Marcina Wojnara, Agnieszki Roefler, dr hab. n. med. Joanny Didkowskiej, prof. dr hab. n. med. Piotra Jankowskiego czy też prof. dr hab. n. med. Michała Kukli.

– Jestem dumny z tego, co już osiągnęliśmy z zespołem. Wdrożyliśmy unikatową w skali europejskiej platformę, za którą stoi większa idea, nie tylko cele biznesowe. Nie spoczywamy jednak na laurach. Chcemy, aby Helping Hand miała certyfikat produktu medycznego, a naszą ambicją jest, by pomagać ludziom uzależnionym nie tylko w Polsce czy w Europie, ale na całym świecie – mówi Marcin Brysiak.