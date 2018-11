Polski sektor ubezpieczeniowy na cyfrowej drodze

Polscy ubezpieczyciele testują nowe rozwiązania, jednak nie wszystkie decydują się wdrożyć. Wynika to z barier, wśród których są m.in. trudności w dostępie do zewnętrznych zbiorów danych oraz brak wystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach cyfrowych.

Łukasz Marczyk, dyrektor praktyki ubezpieczeniowej Accenture zaznacza, że w Polsce podobnie jak za granicą, ubezpieczyciele inwestują głównie w dwa obszary związane z cyfryzacją. Pierwszym jest poprawa doświadczeń klienta, której celem jest zwiększenie przychodów firmy. Drugim – koncentrowanie się na optymalizacji kosztów poprzez cyfryzację wewnętrznych operacji.

Jak wynika z opublikowanego raportu „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, choć większość firm ubezpieczeniowych zdaje sobie sprawę ze znaczenia procesu cyfryzacji, to jednak mają one różne podejścia do innowacji i wdrażania nowych technologii. Autorzy raportu podzielili je na trzy grupy: pragmatycznych tradycjonalistów, cyfrowych wyznawców oraz zdywersyfikowanych partnerów.

Pierwsi inwestują w punktowe rozwiązania cyfrowe w celu poprawy obecnych kanałów sprzedaży. Przedstawiciele drugiej grupy całościowo podchodzą do tematu cyfryzacji, eksperymentują z różnymi technologiami, nawet nie mającymi obecnie uzasadnienia biznesowego, w celu budowy kompetencji cyfrowych w swojej firmie na przyszłość. Trzecia grupa buduje ekosystemy wspólnie z innymi partnerami, tworząc platformy technologiczne, także we współpracy z firmami spoza branży ubezpieczeniowej - jak wyjaśnia podział Marczyk.

Wdrażanie innowacji i technologii w sektorze ubezpieczeniowym przejawia się w nowych produktach, takich jak cyberpolisy, które zabezpieczają przed skutkami cyberataków. Pozwala także na obniżenie szkodowości i lepszą ocenę ryzyka oraz wycenę składki. Przykładem jest telematyka - we Włoszech już 17% polis komunikacyjnych wykorzystuje technologie telematyczne, które umożliwiają ocenę stylu jazdy kierowcy oraz stanu pojazdu i skalkulowanie na podstawie tych danych wysokości składki. Takie rozwiązania wdrażają również ubezpieczyciele działający na polskim rynku.

Cyfryzacja i wdrażanie nowych technologii to korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, jak i ich klientów. Z perspektywy ubezpieczycieli cyfryzacja daje możliwość m.in. obniżenia kosztów obsługi, dzięki wykorzystaniu takich narzędzi, jak wirtualni asystenci czy chatboty. Wyposażenie agentów w cyfrowe narzędzia pozwala natomiast zwiększyć sprzedaż.

Aleksandra Sowulewska, konsultant w praktyce ubezpieczeniowej Accenture twierdzi, że z kolei dla klientów cyfryzacja oznacza m.in. sprawniejszą obsługę i szybsze otrzymanie odszkodowania. Klient może samodzielnie przesłać zdjęcia szkody przez formularz online lub aplikację mobilną i natychmiast otrzymać propozycję wypłaty przygotowaną przez sztuczną inteligencję.

W Szwajcarii takie rozwiązanie wprowadziła już firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance Group, dzięki czemu proces likwidacji szkód skrócił się z 52 minut do zaledwie 5 sekund. Pozwoliło to zaoszczędzić około 40 tys. roboczogodzin w ciągu roku, co dobrze oddaje korzyści, jakie ubezpieczyciele i klienci odnoszą dzięki cyfryzacji.

Z raportu wynika też, że w Polsce firmy ubezpieczeniowe zwracają dużą uwagę na rosnące znaczenie analizy danych, na przykład przy szacowaniu ryzyka. Niezbędne jest jednak pozyskiwanie ich z zaufanych źródeł, takich jak publiczne zbiory danych. Do tej pory zaawansowany poziom w wykorzystaniu danych i analityki osiągnęło jednak tylko kilka polskich firm.

