Polski projekt doceniony przez Komisję Europejską

EBA to coroczna nagroda przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy.

Projekt, zgłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), zwyciężył w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. To kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń. Startowały w niej inicjatywy m.in. z Niemiec, Danii i Hiszpanii. Jury konkursu, składające się z europejskich ekspertów rynku telekomunikacyjnego, doceniło znaczący wpływ projektu na zrównoważony rozwój terytorialny. Jurorzy podkreślili też jego skalę i kompleksowość, dzięki której stanowi ważny element rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce. Zwycięski projekt obejmuje budowę infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Efekt? Dostęp do szybkiego Internetu.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w poniedziałek (19 listopada 2018 r.) w Brukseli w obecności Komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Mariyi Gabriel. Nagrodę odebrała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Zwycięski projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach 2,5 miliarda złotych pochodzących z sektora prywatnego uzupełni - jako wkład własny - prawie 3,5 miliarda złotych pomocy publicznej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dotycząca budowy sieci szerokopasmowych.

CPPC realizuje obecnie 160 projektów związanych z dalszą rozbudową sieci szerokopasmowych o wartości prawie 6,6 miliarda złotych. Do 11 stycznia 2019 r. operatorzy mogą zgłaszać się w nowym konkursie na rozbudowę sieci.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji