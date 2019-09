Polski kwadrycykl Triggo wkrótce na wyłączność w Vooom

Vooom rozpoczyna współpracę z Triggo i już wkrótce futurystyczny mikrosamochód będzie dostępny w ramach Pracowniczych Pakietów Mobilności, innowacyjnego rozwiązania Vooom. Firmy rozpoczęły działania na rzecz rozwoju innowacyjnego carsharingu także dla użytkowników indywidualnych. Triggo to po iTaxi, innogy go i Hop.City kolejny nowoczesny dostawca usług z obszaru mobilności miejskiej przystępujący do konsorcjum konsekwentnie budowanego przez Vooom.

Czterokołowy dwuosobowy pojazd daje szansę na uporanie się z dwoma istotnymi wyzwaniami współczesnych miast – brakiem miejsc do parkowania oraz uciążliwymi korkami. Triggo łączy w sobie cechy motocykla i samochodu. Dzięki zmiennemu rozstawieniu kół może zaparkować na przestrzeni zbyt ciasnej dla zwykłego auta oraz znacznie sprawniej przemieszczać się po zatłoczonych ulicach. W trybie „motocyklowym” rozwija prędkości do 25 kilometrów na godzinę, zaś przy jeździe z w pełni rozstawionymi kołami pozwala pokonywać dystans z prędkością 90 kilometrów na godzinę.

- Ekologiczne współdzielone środki transportu to przyszłość miejskiej mobilności. Partnerstwo z Triggo daje nam nie tylko możliwość zadbania o środowisko, ale jest też kolejnym krokiem na drodze do poprawy komfortu podróżowania po mieście. Stanie w korkach to strata czasu, zdrowia i bardzo często nerwów. Zwinny pojazd polskiej konstrukcji pozwoli uniknąć tych przykrych konsekwencji, a przy tym bezpiecznie i na czas dojechać do miejsca przeznaczenia. Chcemy, żeby jak najwięcej osób w Polsce przesiadło się do samochodów zeroemisyjnych – mówi Włodzimierz Łoziński, CEO w Vooom.

- Misją Triggo jest pokonanie dwóch ważnych problemów współczesnych metropolii: korków i deficytu przestrzeni parkingowej. Współpraca z Vooom, wiodącą platformą łączącą wszystkie usługi współdzielone na jednej mapie, przyspieszy komercjalizację naszego wynalazku i stworzenie innowacyjnego na skalę światową carsharingu – przekonuje Rafał Budweil Prezes Triggo.

Zgodnie ze statystykami GUS obecnie w Polsce na 1000 mieszkańców przypada aż 700 samochodów. Większość z nich przez 96% czasu nie jest używana, tylko stoi i zajmuje cenną miejską przestrzeń. Szacuje się, że jeden samochód z carsharingu wypiera nawet do kilkunastu prywatnych aut. Pojazdy przyszłości takie jak dostępny przez Vooom Triggo pozwolą jeszcze lepiej zarządzać infrastrukturą miejską, a zaoszczędzoną w ten sposób przestrzeń oddać innym użytkownikom miasta.