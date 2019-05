Polski kandydat na jednorożca rozwinie się dzięki amerykańskiemu funduszowi

Sercem technologii Usecrypt - rozwiązania dedykowanego na komputery - jest opatentowana technologia szyfrowania informacji HVKM (Hybrid Virtual Key Management), gwarantująca brak technicznej możliwości dostępu do jakichkolwiek danych przez dostawcę chmury, producenta oprogramowania lub „pośredników” (np. dyrektorów i administratorów IT), którzy bardzo często mają wgląd w firmowe skrzynki mailowe i zasoby pracowników organizacji.

Usescrypt w grudniu ubiegłego roku ogłosił globalną ekspansję oraz nabycie 10% akcji przez fundusz LAZAR VISION FUND LP, otwierając pierwsze biuro w Nowym Jorku oraz kolejne oddziały w Tel-Awiwie i Nikozji. Dziś fundusz LAZAR zwiększa swoje zaangażowanie przekraczając próg 50% w kapitale spółki.

Wraz ze zmianami właścicielskimi, do Rady Nadzorczej spółki dołączyli Yuval Rabin oraz Mike Mayer. Zdaniem Yuvala Rabina, posiadającego 30-letnie doświadczenie we wdrażaniu innowacji IT, produkty Usecrypt idealnie wpisują się w obecny trend decentralizacji usług. Do tego spółka działa na jednym z trzech najszybciej rosnących rynków na świecie – cyberbezpieczeństwa. Mike Mayer to zaś wiceprezes koncernu SAP, który wcześniej przez długi czas pracował dla ORACLE.

Źródło: Usecrypt