Polski e-commerce w 2018 roku - wnioski z raportu

Każdy kolejny rok nazywany jest rokiem „mobile”, ale w branży zakupów internetowych w Polsce udział komórek stanowi niewiele więcej niż ¼ (26%). Zdecydowana większość Polaków preferuje zakupy w „tradycyjny” sposób – za pomocą komputerów i laptopów (72%). Tylko 1 na 50 zakupów to zakup z tabletu.

Średnia wartość zakupu, dokonanego z telefonu komórkowego jest o kilkadziesiąt złotych niższa, niż zakupów z komputerów (159 zł i 194 zł odpowiednio). Najdroższych zakupów dokonują użytkownicy, których stać na korzystanie z tabletu – średnia wartość zamówienia użytkowników tego rzadkiego na polskim rynku urządzenia wynosi 237 zł.

Jak pokazują nasze statystyki, dwie trzecie wszystkich zakupów należą do kobiet i jedynie jedna trzecia – do mężczyzn. Najczęściej klientami sklepów internetowych są osoby w wieku 18–24 lat (37%) oraz 25–34 lat (35%). 15% wszystkich zakupów w sieci było zrobionych przez osoby z grupy wiekowej 35–44, a pozostałe 7%, 5% i 2% należą odpowiednio do grup 45–54, 55–64 oraz 65+.

Zwyczaje zakupowe polskich internautów

Szczyt zakupów w internecie przypada na listopad i grudzień – w te dwa miesiące Polacy składają 27% wszystkich zamówień w internecie w skali roku. Relatywnie ciche miesiące to czerwiec, lipiec i sierpień. Z kolei we wrześniu i październiku średnia wartość zamówienia w internecie jest najwyższa i wynosi odpowiednio 284 i 286 złotych.

Wśród wszystkich dni tygodnia największą aktywność zakupowiczów odnotowano w poniedziałki, wtorki i niedziele, z kolei sobota jest dniem, w którym robi się zakupy najrzadziej ze wszystkich dni tygodnia.

Jeśli chodzi o czas zakupów, statystycznie najwięcej transakcji (35%) odbywa się w godzinach popołudniowych, tj. od 12 do 18. Niewiele mniej, bo 33% transakcji, dokonuje się w godzinach wieczornych, tj. od 18 do północy.

Najczęściej kupowanymi przez internet produktami w Polsce są odzież, buty, kosmetyki i perfumy, elektronika oraz jedzenie na dowóz.

Polska, w której 26% transakcji w sieci odbywa się ze smartfonów, znajduje się w grupie państw, gdzie zakupy z komputerów stanowią zdecydowaną większość. W tym gronie znajdują się również Czechy, Portugalia i Australia. Najbardziej „mobilnie” robi się zakupy w Peru i Nigerii.

Jeśli chodzi o ilość pieniędzy, średnio wydawanych na jedno zamówienie internetowe, liderami są mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie średnia wartość zamówienia wynosi 176€. Z kolei najdrobniejsze zamówienia w sieci składają internauci z Węgier i Turcji (po 28€ i 33€ odpowiednio). W Polsce średnia wartość zamówienia w 2018 roku wyniosła 43€ (185 zł).

Więcej informacji na temat tendencji zakupowych krajan (i nie tylko) można znaleźć na tej stronie. Przy przeliczeniu walut użyto średnich kursów za marzec 2019 roku.

Źródło: Picodi.com