Polski e-commerce po przeszło dwóch dekadach. Jakie czynniki decydują o przetrwaniu w branży?

Początki handlu internetowego w naszym kraju sięgają roku 1996 r., kiedy to powołany do życia został pierwszy sklep internetowy należący do firmy Terent (szybko zakończył swoją działalność). Na początku roku 1998 r. rozpoczął swoją działalność sklep internetowy Komputronik. To najdłużej działający sklep w Polsce. Grupa Komputronik od ponad 21 lat korzysta z autorskiego rozwiązania e-commerce, od 16 lat rozwijanego pod nazwą NetCorner. Ewolucja e-commerce to także nieustanne ulepszenia tej platformy pod kątem dopasowania do oczekiwań współczesnego klienta.

W 1999 r. sprzedaż przez internet uruchomił Merlin.pl, a następnie Empik.pl. W tym samym roku wystartowało również Allegro.

Najdłużej działający na rynku e-commerce wiedzą, że wkraczając w branżę warto stosować sprawdzone rozwiązania, które gwarantują sukces sprzedaży. Dla przykładu warto skorzystać z dedykowanej rozwiniętej platformy sprzedażowej.

Jakie czynniki są niezbędne do przyciągnięcia klientów na swoją stronę?

SEO – friendly, czyli optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarki to podstawa. Jeśli dany sklep e-commerce nie jest SEO-friendly, nie zyska wielu użytkowników, wyszukiwarka nie umieści go ani na pierwszej, ani na drugiej stronie. Platforma nie będzie widoczna dla potencjalnego klienta i nawet najlepsze produkty na stronie nie będą miały znaczenia, jeśli klient nie będzie mógł ich wyszukać.

Bieżąca reakcja na potencjalne problemy. Ile użytkownicy spędzają czasu na danej stronie? Dlaczego jedną stronę wyświetlają przez 3 sekundy, a inną przez kilka minut? Dogłębna analiza działań użytkowników na stronie może naświetlić problemy, o których wcześniej istnienia nie zdawano sobie sprawy.

Wsparcie posprzedażowe to istotny czynnik, który sprawia, że klienci czują się związani z platformą. Ważne, żeby użytkownicy nie otrzymywali tylko produktu, a coś więcej. To ,,coś więcej”, nie tylko w sensie produktowym da poczucie opieki, jak w sklepie stacjonarnym.

Wydajność platformy. Nie jest istotna przy sprzedaży kilku produktów w niewielkiej ilości, jest to natomiast kluczowa, gdy sklep się rozwija. Użytkownicy mając do wyboru nieskończoną ilość sklepów on-line nie będą korzystać z takiej platformy, która jest powolna, zacina się i nie daje rady z przepracowaniem gigabajtów danych.

Wielojęzyczność i wielowalutowość. Jeśli sklep jest on-line znaczy, że można znaleźć produkty będąc gdziekolwiek na świecie. Dlaczego nie otworzyć się na nowych potencjalnych klientów i zmodyfikować platformę pod tym kątem?

Integracja. Płatność przelewem, po odebraniu zamówienia, BLIK-iem, poprzez aplikację, etc. E-platforma powinna ułatwiać proces zakupowy, sprawić, że będzie on szybki i bezproblemowy. Możliwości dostawy, także powinny być rozbudowane. Integracja z różnymi sieciami partnerskimi, tym samym ułatwienie procesu zakupowego, to ważny element przy prowadzeniu dobrego sklepu internetowego.

Działania w e-commerce są dla wielu osób idealnym, czasem jedynym możliwym sposobem na start firmy. Ograniczone koszty początkowe przy nieograniczonym rynku potencjalnych kupców stanowią najlepsze rozwiązanie na początek własnego biznesu.

Źródło: Komputronik