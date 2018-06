Polski Bot w roli konsultanta do pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych

Rozwiązanie, korzystające ze sztucznej inteligencji oraz technik kognitywnych, zostało opracowane z myślą o potrzebie dostosowania wewnętrznych procedur firmowych do wytycznych nowego rozporządzenia.

Wirtualna „armia” konsultantów

Przy użyciu Poli, możliwe jest pozyskanie 20.000 wyników rozmów w ciągu godziny. Bot sprawdza, czy dany numer jest zarejestrowany w sieci oraz wykonuje tyle prób połączeń, ile będzie potrzebnych do nawiązania rozmowy z klientem oraz pozyskania deklaracji o udzieleniu zgody bądź odmowie. Internetowy panel administracyjny bota pozwala na śledzenie na bieżąco postępu kampanii i sprawdzaniu efektu rozmowy natychmiast po jej przeprowadzeniu. Ponadto bot jest w stanie odpowiadać na dodatkowe pytania i polecenia rozmówców.

Jak zaznaczają twórcy rozwiązania, koszt „zatrudnienia” bota jest co najmniej czterokrotnie niższy niż w przypadku zaangażowania konsultanta do wykonywania powtarzalnej czynności pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, których uzyskanie jest regulowane przez RODO. Bot jest w stanie obsługiwać kampanię skierowaną nawet do wielu milionów klientów. Niezależnie więc od wielkości bazy, którą dysponuje przedsiębiorstwo oszczędności dotyczyć będą znaczącej części budżetu, który firma musiałaby poświęcić realizując ten proces w podejściu tradycyjnym.

Źródło: inPlus Media